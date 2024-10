Il programma condotto da Antonino Monteleone resta nella prima serata del giovedì di Rai2, in arrivo correttivi al format. Basteranno per non farlo chiudere?

L’altra Italia non chiude e resta nella prima serata del giovedì di Rai2. La Rai in un comunicato dopo lo striminzito 1% di share della puntata del 17 ottobre, aveva sottolineato che il programma sarebbe andato avanti e ha rivendicato il tentativo di ringiovanire il parco conduttori della tv pubblica con l’approdo in Rai di Antonino Monteleone. L’ex Iena è approdata nella scuderia di viale Mazzini in questa stagione televisiva proprio con l’attuale prima serata del giovedì della Rete 2.

L’altra Italia e gli ascolti delle prime tre puntate

Programma di approfondimento giornalistico che partito con 277.000 telespettatori e l’1,77% di share il 3 ottobre, è poi sceso all’1,63% di share della seconda puntata, sempre con 276.000 telespettatori, fino a precipitare all’1% di share della terza emissione e 169.000 telespettatori. Insomma il pubblico pare davvero aver bocciato questo programma in una serata, quella del giovedì in cui il pubblico di una parte politica ha già Piazza pulita su La7 e quello dell’altra parte ha già Dritto e rovescio su Rete 4.

La serata del giovedì già satura di offerte informative?

Forse non c’è spazio per una terza offerta informativa in quella che era la serata canonica di Michele Santoro e dei suoi programmi. Dapprima il mitico Samarcanda su Rai3 e poi su Rai2 con i vari Raggio verde, Sciuscià fino all’Annozero, passando per il Moby Dick su Italia 1 e il Servizio pubblico su La7. Ecco forse arriviamo al punto, i programmi giornalistici funzionano solamente se sono fortemente caratterizzati.

I programmi giornalistici e la loro caratterizzazione

O dal suo conduttore/conduttrice o dal mood politico che ne esce. Certo, possiamo pure fare un programma insapore ed inodore (non è per forza il caso de L’altra Italia) ma di certo non dovremo aspettarci sfracelli in termini di ascolti. Porta a porta ormai sono anni che perde punti di share, pure in seconda serata. Fare il 6% di share, per questi programmi in prime time, è ormai un successone. Se la Rai dunque vuole fare un talk che abbia ascolti di quel tipo, deve per forza caratterizzare la trasmissione, altrimenti dovrà accontentarsi di duecentomila telespettatori (si e no) nel prime time e sopratutto a non chiudere detti programmi.

L’altra Italia resta (per ora) nel prime time del giovedì di Rai2

Si era letto della possibilità di spostare L’altra Italia nella seconda serata, magari proprio in quella del giovedì. Per ora niente di tutto questo. Antonino Monteleone ed il suo programma torneranno in onda giovedì prossimo 24 ottobre, sempre in prime time. Apprendiamo che sono in corso correttivi al format. Ma come i migliori giardinieri ci insegnano, se una pianta nasce storta è quasi impossibile raddrizzarla.

Quale sarà il destino de L’altra Italia?

Quale sarà dunque il destino prossimo venturo de L’altra Italia? Lo scopriremo venerdì mattina con i dati Auditel. Se il programma avrà una media ancora vicina a quella della puntata del 17 ottobre o peggio ancora più bassa, chiuderà. Altrimenti si procederà, settimana dopo settimana, in correttivi, o se preferite la metafora verde di cui sopra, in raddrizzamenti.