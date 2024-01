Mad in Italy, Rai 2: comici, cast, quando inizia, come partecipare

Mad in Italy è un varietà comico di Rai 2, condotto da Gigi e Ross, con la partecipazione di Elisabetta Gregoraci. A partire dal 29 gennaio 2024 andrà in onda, in prima serata, la prima edizione del programma che è la naturale prosecuzione di Made in Sud, show comico andato in onda dal 2008 al 2022, inizialmente su Comedy Central e MTV e dal 2012 su Rai 2, per un totale di 15 edizioni.

Mad in Italy, una produzione Direzione Intrattenimento Prime Time, in collaborazione con Tunnel Produzioni, è un programma di Antonio Azzalini, Federico Andreotti, Dario Baudini, Antonio De Luca, Massimo Dimunno, Nando Mormone e Alessio Tagliento, con la regia a cura di Andrea Fantonelli.

Mad in Italy: quando va in onda?

La prima edizione del programma andrà in onda su Rai 2, ogni lunedì, in prima serata alle ore 21:20, a partire da lunedì 29 gennaio 2024.

Da dove va in onda Mad in Italy?

Il programma va in onda dall’Auditorium del Centro di Produzione Tv Rai di Napoli.

Mad in Italy: come partecipare come pubblico

Per assistere al programma come pubblico, l’unica modalità di prenotazione è spedire una mail al seguente indirizzo: madinitaly@rai.it.

Mad in Italy: quante puntate sono?

La prima edizione del programma sarà composta da 6 puntate.

Mad in Italy: il programma

A differenza di Made in Sud, nel quale i protagonisti erano comici provenienti dal sud Italia (con qualche eccezione), Mad in Italy sarà uno show comico nel quale si esibiranno artisti comici provenienti da tutta Italia, sia affermati che emergenti.

Il titolo è un gioco di parole tra “Made in Italy” (trad. “fatto in Italia”) e “Mad in Italy” (trad. “Pazzo in Italia”). Il cambio di titolo è stato annunciato in anteprima da TvBlog.

Oltre agli sketch e ai monologhi dei comici protagonisti, ci saranno anche ospiti e momenti musicali.

L’accompagnamento musicale sarà a cura di Stefano Palatresi e alla sua orchestra.

Mad in Italy: conduttori

I conduttori dello show comico sono Gigi e Ross ed Elisabetta Gregoraci.

Gigi e Ross hanno condotto Made in Sud dalla prima edizione fino all’undicesima. Dalla prima edizione, sono stati affiancati da Fatima Trotta mentre dalla quinta edizione, si è aggiunta anche Elisabetta Gregoraci.

Gigi e Ross ed Elisabetta Gregoraci, quindi, torneranno a condurre insieme lo show dopo circa 8 anni dall’ultima edizione.

Elisabetta Gregoraci ha co-condotto Made in Sud anche nel 2017, nell’edizione condotta da Gigi D’Alessio, ed è stata presenza fissa del programma anche nell’edizione andata in onda nel 2019, condotta da Stefano De Martino.

Mad in Italy: comici

Nel cast fisso, troveremo più di 40 comici che si alterneranno nel corso delle puntate.

Tra i comici affermati, ci saranno Vincenzo Albano, Mago Paris, Pablo e Pedro, gli Arteteca, Ciro Giustiniani, Mino Abbacuccio, Mariano Bruno, il Quartetto Cera e Laura Magni. Tra i comici emergenti, invece, troveremo Luce Pellicani, Omar Pirovano, Max Gallicani, Max Sammaritani e Marco Turano.

Mad in Italy su RaiPlay

Il varietà comico, oltre che durante la messa in onda su Rai 2, si può vedere in streaming anche su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smaprthone. Su RaiPlay, si possono anche vedere e recuperare le puntate dopo la messa in onda.