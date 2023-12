Made in Sud si trasforma in Made in Italy: andrà in onda a gennaio 2024 su Rai2 con Elisabetta Gregoraci e Gigi e Ross conduttori

Made in Italy (ex Made in Sud) su Rai2: Elisabetta Gregoraci e Gigi e Ross conduttori (Anteprima TvBlog)

Made in Sud sta per tornare. Anzi, no. Lo storico show comico di Rai2 tornerà in onda nel 2024 con un nuovo titolo, Made in Italy. Una novità non solo formale, ma che influirà evidentemente anche sul contenuto del programma. Nel cast infatti ci saranno comici provenienti da tutta l’Italia e non più solo dal territorio campano. TvBlog è in grado di anticipare anche che alla conduzione della trasmissione ci saranno Elisabetta Gregoraci e Gigi e Ross.

Stando a quanto ci risulta, Made in Italy andrà in onda in diretta a partire da gennaio 2024 ovviamente in prima serata su Rai2.

Made in Sud: chi c’era alla conduzione

Dopo gli esordi nel 2008 su Comedy Central e su Canale 34 Telenapoli, Made in Sud era passato nel 2010 a Mtv. Quindi la promozione su Rai2 dal 2012. Gigi e Ross sono stati i conduttori dal 2008 al 2016, insieme a Fatima Trotta (2008-2020) ed Elisabetta Gregoraci (2012-2017). Nel 2017 alla guida dello show era approdato un po’ a sorpresa Gigi D’Alessio, mentre dal 2019 al 2020 il timone era passato a Stefano De Martino. Per l’edizione del 2022 – l’ultima andata in onda, l’epilogo il 6 giugno – era stata invece scelta la coppia formata da Clementino e Lorella Boccia.

I nuovi conduttori: Elisabetta Gregoraci e Gigi e Ross

Elisabetta Gregoraci dopo la fortunata esperienza come concorrente del Grande Fratello Vip nel 2020, ha partecipato a Nudi per la vita su Rai2. È inoltre dal 2017 alla guida – con Alan Palmieri – di Battiti Live, il festival itinerante di Radio Norba (trasmesso da Italia 1).

Gigi e Ross, rispettivamente all’anagrafe Luigi Esposito e Rosario Morra, in questi mesi hanno fatto parte del cast fisso di Gialappashow su Tv8. Poco prima i due comici hanno trionfato a Non sono una signora, su Rai2. Nel 2020 su Rai1 hanno presentato il PrimaFestival di Sanremo con Ema Stokholma.

Foto Ciro De Luca