Made in Sud è il varietà comico in onda su Rai 2, giunto alla decima edizione targata Rai (per le prime 4 edizioni, il programma andò in onda su Comedy Central e su MTV).

La nuova edizione del programma andrà in onda nella primavera del 2022. La formula sarà quella che conosciamo: sketch comici e monologhi alternati a momenti musicali.

Made in Sud è un programma prodotto da Rai 2 in collaborazione con Tunnel Produzioni, ideato da Nando Mormone e Paolo Mariconda, con la regia a cura di Sergio Colabona.

Made in Sud: streaming, quando inizia

La nuova edizione del varietà comico andrà in onda a partire da lunedì 18 aprile 2022, in prima serata su Rai 2.

Il programma sarà visibile anche in streaming, sul sito di RaiPlay, dove sarà possibile recuperare la puntata anche dopo la messa in onda.

Made in Sud: puntate

La nuova edizione dello show comico, che va in onda dall’Auditorium Rai di Napoli, sarà composta da 8 puntate.

Made in Sud: comici

Il cast di quest’edizione sarà composto da 45 comici che si alterneranno nel corso delle puntate.

Tra i comici storici del programma, ritroveremo gli Arteteca, Simone Schettino, Mino Abbacuccio, Ciro Giustiniani, Nello Iorio, Mariano Bruno, Enzo e Sal, Matranga e Minafò, Francesco Cicchella, i Gemelli di Guidonia, Alessandro Bolide e Pasquale Palma.

Gli altri comici saranno Antonio D’Ausilio, Tommaso Terrafino, Laurato e Miele, Ciro Ceruti, Gianni Lattore, le Sex and the Sud, Dalila Pace, Gennaro Scarpato, Fabrizio Di Renzo e Gianluca Giugliarelli.

Tra le novità di quest’edizione, ci sarà anche la presenza fissa di Maurizio Battista.

Nel cast fisso, ci sarà anche il rapper napoletano Livio Cori che, nel corso delle puntate, si esibirà con Mavi.

Made in Sud 2022: conduttori

I conduttori della decima edizione Rai del programma saranno Lorella Boccia e Clementino.

Lorella Boccia, conduttrice e ballerina lanciata da Amici di Maria De Filippi, nel corso della sua carriera televisiva, ha condotto i programmi Venus Club e Rivelo e il daytime di Amici. Nel 2014, Lorella Boccia ha co-condotto Colorado insieme a Paolo Ruffini.

Il rapper Clementino, invece, nelle ultime due stagioni televisive, ha ottenuto successo presso il grande pubblico grazie alle prime due edizioni di The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici, in onda su Rai 1, nelle quali ha ricoperto il ruolo di coach. In questa stagione televisiva, Clementino ha partecipato anche a Back to School, andato in onda su Italia 1.