Altre brutte notizie in casa Made in Sud. Stando alle indiscrezioni raccolte pochi minuti fa da TvBlog, nella puntata di domani dello show comico di Rai2 non ci sarà Lorella Boccia. A fermare la conduttrice sarebbe la positività al Covid (l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime ore).

Una tegola per la trasmissione in onda in diretta dagli studi Rai di Napoli, che arriva a distanza di una settimana dal forfait di Clementino, anche lui fermato dal covid.

Lunedì scorso il rapper napoletano era stato sostituito da Maurizio Casagrande, attore che fa parte da inizio stagione del cast fisso del programma. Al momento non è chiaro chi prenderà il posto della brava ballerina scoperta da Maria De Filippi ad Amici e se Clementino tornerà a disposizione. Di sicuro in questi minuti a Napoli sono in corso le prove generali di Made in Sud.

Dunque, il maledetto covid continua a ‘disturbare’ Made in Sud, che da questa edizione si è rinnovato anche e soprattutto nella conduzione (fuori Stefano De Martino e Fatima Trotta). La speranza è che la pandemia dia tregua e che per la puntata del 16 maggio possa tornare regolarmente al timone la fresca coppia formata da Clementino e Lorella Boccia.

