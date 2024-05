La puntata di Uomini e Donne in onda giovedì 16 maggio 2024: anticipazioni trono over e classico, diretta dalle 14.45

Oggi, giovedì 16 aggio 2024, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Il tronista di questa stagione, dopo l’abbandono di Ida Platano, è Daniele Paudice.

Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Giancarlo P, Sergio Castorina, Alessandro Rausa, Mario Verona, Luciano Bigotto, Maura Vitali, Ida Pavanelli, Sergio Berni, Marco Viola, Gabriella La Torre, Barbara De Santi, Cristina Tenuta, Aurora Tropea, Manuela P., Gemma Galgani, Asmaa Fares, Maria Teresa Paniccia, Orfeo Goldin, Mirko Santia, Pierpaolo Siano, Adriano Cicilano, Tiziana Riccardi, Silvio Venturato, Ernesto Russo. A questi si aggiungono Albino, Vincenzo, Ida, Lorenzo, Antonio, Edoardo, Renata, Davide, Gianluca, Massimo.

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Nell’ultima puntata andata in onda di Uomini e Donne, Sabrina è uscita con Fabio e ha raccontato una bella serata trascorsa insieme. Ma l’uomo ha ammesso di voler conoscere altre dame, interrompendo così la conoscenza con la dama. Intanto Mario ha chiuso con Ilenia perché convinto che la donna non sia abbastanza interessata a lui mentre procede la frequentazione con Milena

Uomini e Donne, Anticipazioni puntata 15 maggio 2024

Nella puntata in onda oggi, giovedì maggio 2024, avremo la conferma dell’abbandono del trono da parte di Ida. La tronista non è presente in studio (e nemmeno Daniele). Ospite speciale Giucas Casella per parlare del suo flirt/storia avuta, anni fa, con Tina Cipollari. I due parleranno del gossip tornato in auge nelle ultime settimane. Gemma, intanto, continua la sua frequentazione con Pietro. Anche Cristiano conferma di voler conoscere Asmaa.

