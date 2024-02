Età, lavoro, Instagram, ex moglie, figli, vita privata, curiosità, studi di Sergio Castorina cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Sergio Castorina: chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Nell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, andata in onda, oggi martedì 13 febbraio 2024, un nuovo cavaliere si è seduto a centro studio. Si chiama Sergio Castorina ed è uscito due volte con Tiziana Riccardi. La dama, però, ha chiuso la conoscenza sul nascere perché non è scattato nulla. Il cavaliere sembra esserci rimasto molto male perché “da parte sua c’è stata una predisposizione sua nei miei confronti. Sono rimasto spiazzato. Ognuno è libero di fare ciò che vuole. Le sensazioni non si comandano”. Ha provato anche a baciarla: “Il bacio è una cosa importante”.

Conosciamolo meglio (Qui, la sua presentazione):

Chi è Sergio Castorina di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Sergio è siciliano, arriva da Catania. Ha 49 anni ed ha due figli, Alessandro e Riccardo. E’ un agente di commercio ma, essendo abilitato al settore tecnico della FGIC, fa anche l’allenatore dei portieri in diverse società di calcio. Il nuovo cavaliere del dating show di Maria De Filippi è presente sui social: su Facebook con l’account @sergio.castorina e su Instagram, invece, ha utilizzato l’username @sergiocastor74.

Oggi pomeriggio, l’uomo si è scontrato con Patrizia perché si è sentita ignorata dopo essere usciti assieme la sera precedente: “Mi ha dato della possessiva. Reciti un copione anche a me volevi portare a mangiare il sushi”.

Tina ha chiesto a Tiziana avesse un ragazzo fuori dalla trasmissione: “Sergio non rientra nei miei canoni. Voglio un uomo serio. Non mi interessa che abbia i soldi ma che abbia un lavoro onesto. E che mi riempia gli occhi quando lo vedo”. La dama è uscita, nelle scorse settimane, con Daniele. Nonostante ci sia stato un reciproco interesse, i due protagonisti del programma di Canale 5 hanno deciso di mettere un freno alla loro frequentazione. Lui cerca di mettere su una famiglia con l’arrivo di un bambino, lei no.