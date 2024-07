Uomini e Donne: quando iniziano le prime registrazioni della stagione 2024 – 2025

Mancano due mesi all’inizio della nuova stagione di ‘Uomini e Donne‘. Come ogni vigilia che si rispetti, filtrano le prime indiscrezioni sui protagonisti della prossima edizione, sui papabili tronisti e su chi ritroveremo nel parterre maschile e femminile del trono over. A fugare i dubbi sul dating show di Maria De Filippi, ci pensa, come sempre Lorenzo Pugnaloni che, sul proprio account Instagram, ha diffuso le prime news sul programma:

“Arrivano le probabili date delle prime registrazioni della nuova edizione 28 – 29 agosto, in cui saranno ospiti le coppie di Temptation Island con Filippo, in cui verranno presentati i nuovi tronisti e ovviamente anche i nuovi ed i vecchi del parterre over. Ida potrebbe tornare per decidere se rimettersi in gioco oppure no”.

Chi è Tina Cipollari di Uomini e Donne?

Tina Cipollari ha esordito nel 2001, prima come corteggiatrice e poi tronista, venendo in seguito scelta come ospite fisso ed opinionista della trasmissione stessa. Per i primi periodi è stata accompagnata dal maggiordomo Ricky ed in seguito da Gianni Sperti.

Tina è entrata poi anche nel cast di Buona Domenica sempre nel ruolo di opinionista e nel 2004 ha lasciato il programma pomeridiano di Maria De Filippi per alcuni anni, durante i quali ha partecipato come concorrente al reality show di Rai 1 Il Ristorante. Dal 2008, Tina è tornata a far parte del cast della trasmissione di Canale 5 in qualità di opinionista.

Da novembre 2016 è uno dei giudici di Selfie -Le cose cambiano, il nuovo programma condotto da Simona Ventura, in onda su Canale 5.

Chi è Gianni Sperti di Uomini e Donne?

Gianni Sperti è un ballerino e personaggio televisivo italiano che fin da giovane ha studiato danza a livello professionistico. Ha debuttato in televisione nel 1995, partecipando al corpo di ballo del programma ‘La sai l’ultima? VIP’, ha fatto poi parte dei corpi di ballo di importanti programmi di Canale 5 e dal settembre 1996 è stato primo ballerino di ‘Buona Domenica’.

A partire dai primi anni duemila opinionista di “Uomini e donne“, dove ancora adesso partecipa in coppia con Tina Cipollari. Nel 2005 ha partecipato al reality show La talpa uscendone vincitore.