Oggi, martedì 13 febbraio 2024, a partire dalle ore 14:45, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, i tronisti del Trono Classico (Ida Platano e Brando Ephrikian) e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Aurora Tropea, Alessandro Rausa, Cristina Tenuta, Silvio Venturato, Tiziana Riccardi, Gabriella La Torre, Asmaa Fares, Manuela P., Adriano Cicilano, Orfeo Goldin, Mario Verona, Luciano Bigotto, Maura Vitali, Ida Pavanelli e altri).

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda ieri pomeriggio, abbiamo visto Ida Platano eliminare Mario dal suo trono a causa dell’ennesima segnalazione che le è giunta su di lui.

Alessandro e Roberta, invece, hanno lasciato insieme il programma.

Ida del Trono Over, invece, ha dichiarato di sentirsi presa in gira da Luciano.

Cristina, invece, ha conosciuto due uomini giunti in studio per lei ma ha deciso di non tenerli. Anche Asmaa ha conosciuto un ragazzo giunto per lei, decidendo di non iniziare a conoscerlo.

Aurora, infine, è uscita con Roberto ma quest’ultimo ha messo in chiaro che, con la dama, può esserci soltanto un’amicizia.

Uomini e Donne, puntata 13 febbraio 2024: anticipazioni

Nella puntata che andrà in onda oggi, vedremo Brando deluso dal comportamento di Beatriz e Raffaella. Beatriz, inoltre, discuterà anche con Tina Cipollari.

Nel Trono Over, invece, Ernesto esprimerà il proprio interesse nei confronti di Barbara.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e in streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming su Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Su Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

La puntata odierna va in onda in replica più volte su La5 e nel palinsesto notturno di Canale 5.

TvBlog seguirà la puntata in tempo reale, sempre dalle ore 14:45.