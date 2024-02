Appuntamento oggi, lunedì 12 febbraio 2024, con una nuova puntata ‘Uomini e Donne’, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. In studio, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti per commentare le vicende e le novità delle frequentazioni dei protagonisti.

I tronisti di questa stagione sono Cristian Forti, Brando e Ida Platano. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Roberta Di Padua, Gianluca Totò, Alessandro Rausa, Alessandro Vicinanza, Antonio Commendatore, Mario Cusitore, David Mesa, Marco Viola, Claudia Lenti, Gabriella La Torre, Barbara De Santi, Marcello Messina, Cristina Tenuta, Marco Spagna, Aurora Tropea, Arturo Lucente, Alessio Pili Stella, Jasna Amodei, Marco Antonio Alessio, Emanuela Malavisi, Manuela P., Gemma Galgani, Federico Castello, Maria Teresa Paniccia, Mattia Perfigli, Asmaa Fares, Mario Ioime, Tiziana Riccardi, Donatella De Giorgio, Silvio Venturato, Angelica Margari.

Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani?

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne trasmessa venerdì 9 febbraio 20234, Alessandro continua a ribadire il suo interesse per Roberta mentre la dama non si fida e conferma, invece, di voler conoscere meglio un cavaliere del parterre maschile. Brando, intanto, discute con Raffaella dopo aver fatto due esterne, una con lei e l’altra con Beatriz. Le corteggiatrici si dimostrano sempre più insofferenti nei confronti dell’imminente scelta e delle indicisioni da parte del tronista…

Uomini e Donne, Anticipazioni 12 febbraio 2024

In base alle anticipazioni sulla prossime puntate, non mancheranno i colpi di scena. Ida viene a conoscenza di un’altra segnalazione che riguarda Mario. Questa ennesima notizia le fa perdere totale fiducia nei confronti del corteggiatore e la donna decide di eliminarlo. Roberta e Alessandro, intanto, hanno deciso di lasciare il programma insieme. Brando ammette di essere rimasto deluso dai comportamenti di Beatriz e Raffaella…

Dove vederlo in tv e streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming su Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Su Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

La puntata odierna va in onda in replica più volte su La5 e nel palinsesto notturno di Canale 5.

