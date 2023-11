Gabriella La Torre: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne

Età, lavoro, Instagram, passioni, curiosità, ex marito, figli di Gabriella La Torre di Uomini e Donne: chi è la dama del trono over

Tornata in trasmissione, dopo un periodo di pausa, Gabriella La Torre è nuovamente seduta nel parterre femminile di ‘Uomini e Donne’. E’ scesa per conoscere meglio Silvio Venturato. Ma la breve frequentazione non è andata a buon fine.

“Anche se con Silvio le cose non hanno funzionato sono contenta di essere tornata e sono ottimista, vediamo cosa mi riserva il futuro. Non ho nessun rimpianto ma siamo proprio agli antipodi! Mi aveva attirato la sua stravaganza, oltre a quella non c’erano grandi contenuti per quanto mi riguarda. Ha un modo molto originale di porsi ma la sua originalità è dedicata solo agli aspetti più fisici della conoscenza” come dichiarato alla rivista ufficiale del programma di Maria De Filippi.

Conosciamola meglio la dama del trono over:

Chi è Gabriella La Torre di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Gabriella ha 55 anni. Vive a Firenze dove lavora come professionista in ambito legale. E’ nata a Messina ma ha vissuto i primi anni di vita a Reggio Calabria.

Quando ero più giovane mi si poteva definire selettiva: non ero libera dagli schemi, ad esempio non mi sarei mai sognata di avvicinarmi ad un uomo senza laurea a 20 o 30 anni. Crescendo sono diventata più sicura: ho una carriera, la mia indipendenza e ho maturato una personalità più strutturata e non ho alcun problema ad andare oltre anche con uomini che culturalmente sono distanti da me

E’ vedova da 7 anni ed ha un figlio di 30 anni. Il matrimonio con il marito (venuto a mancare in appena quaranta giorni dopo che gli è stata diagnosticata una brutta malattia) è durato 24 anni. Si sono conosciuti attraverso amici comuni.

Il suo profilo Instagram @gabriella.latorre.1 conta oltre 566 followers.

Non ama passare tanto tempo a casa, ama viaggiare, trascorre il tempo con le amiche ed esce spesso anche nella sua città.