Silvio Venturato: chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Tra i protagonisti dell’edizione 2023 – 24 di ‘Uomini e Donne’, c’è anche Silvio Venturato. L’uomo, proveniente da Novara e residente, da qualche tempo a Nettuno, ha 72 anni. Lo scorso anno, è apparso, per la prima volta, in tv per corteggiare Gemma Galgani. Dopo un paio di uscite, però, la frequentazione si è interrotta bruscamente per incomprensioni e scarso interesse.

Conosciamolo meglio:

Età, lavoro, Instagram, figlie, ex moglie di Silvio Venturato di Uomini e Donne

E’ vedovo, papà di due figlie di 45 e 43 anni. Non è nonno. Ha la passione per la palestra. Ha diversi tatuaggi sul proprio corpo ed è padrone di due cagnolini. Ama il mare. Non ha un profilo Instagram mentre si può trovare su Facebook @silvio.venturato.1.

“Io sono esigente. Mia moglie mi ha fatto da ‘maestra’ in tantissimi ambiti della mia vita: mi ha insegnato il galateo, mi ha fatto capire come comportarsi al ristorante o in discoteca. Inoltre mi ha spinto a curare il mio aspetto: ci facevamo manicure e pedicure insieme, ci tenevamo moltissimo all’abbigliamento e a presentarci al meglio. Come lei non ne ho più conosciute”

Nel marzo 2023, il cavaliere del trono over, alla rivista ufficiale del dating show di Canale 5, durante la conoscenza di Gemma, ha confessato di essere molto romantico:

“Non è vero che non sono un romantico, lo sono e lo dimostro in tutte le ventiquattr’ore che sto con la mia donna. Se arrivo in casa non dico “Ciao amore” ma l’abbraccio e la bacio. Come quella volta che non ho solo mandato i fiori, ma ho raggiunto in ufficio il mio amore chiedendole perdono davanti a tutti i suoi colleghi e portandole un mazzo di fiori molto colorato. Si è messa a piangere ci siamo abbracciati e baciati. L a persona che al mio fianco non deve preoccuparsi di niente, farei di tutto per renderla felice. Sembro uno che vive tra le nuvole, ma non è così: quando serve io ci sono. Se mi trovo dall’altra parte del mondo e non ho da dormire risolvo comunque, chi sta con me non si deve preoccupare di niente, io risolvo tutto, ogni problema, mi sento forte”

In questa edizione, l’uomo ha approfondito la conoscenza con Donatella De Giorgio con cui ha fatto l’amore. Tra alti e bassi, la storia prosegue a gonfie vele. Come finirà?