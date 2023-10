Donatella De Giorgio: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne

Tra le new entry di questa stagione di ‘Uomini e Donne’, c’è sicuramente Donatella De Giorgio. La dama è arrivata in trasmissione per approfondire la conoscenza con Silvio Venturato, ex breve frequentazione di Gemma Galgani. Tra alti e bassi, la loro relazione prosegue senza intoppi. Qualche puntata fa, i due protagonisti del trono over hanno confessato di essersi lasciata travolgere dalla passione e di aver fatto l’amore.

Conosciamola meglio:

La dama ha 64 anni e vive a Firenze. Ha tre figli (uno di 23, uno di 37 ed uno di 40 anni) ed è nonna di quattro nipoti. Da quasi un anno e mezzo è vedova.

Chi è l’ex marito di Donatella De Giorgio

Suo marito era Massimo Borracci, ex nuotatore, primatista italiano nel 1967 nei 100 stile libero e finalista europeo a Lipsia nel 1962 con la staffetta 4×100 mista e ad Utrecht nel 1966 con le staffette 4×100 mista e stile libero. Da tecnico ha guidato il nuoto della Rari Nantes Florentia fino al 1994, conquistando numerosi titoli nazionali. Tornato alla Fiorentina Waterpolo, dopo varie esperienze in giro per l’Italia, nella stagione 2006/07 ha vinto Campionato, Coppa dei campioni e Supercoppa Europea.

L’atleta è scomparso nel 2022, a 77 anni, dopo aver lottato contro un brutto male.

“Esco da una situazione drammatica, pensavo che fosse finito tutto per me. Non riuscivo ad andare avanti. Vivendo con mio figlio, mi ha detto di provare. Sono venuta qui e ho conosciuto Silvio, una persona particolare che rientra nei miei canoni di bellezza. Mio figlio 23enne, che vive con me, vede che io sto bene con Silvio, che sorrido. Dovrà conoscerlo, ci sarà un momento in cui si deciderà di farlo conoscere. Poi si vedrà. Per ora voglio conoscere solo lui. Sono stata 43 anni con mio marito e sono stata benissimo, lui ha qualcosa di diverso da lui che mi fa bene. Avevo bisogno che il mio cuore battesse ancora un poco per qualcuno”