Uomini e Donne: le coppie che si sono lasciate nel 2024

In attesa delle nuove puntate di ‘Uomini e Donne‘, i telespettatori più attenti, nelle ultime settimane, stanno tenendo d’occhio le coppie nate nella stagione 2023 – 2024. Chi, con i primi caldi estivi, si sarà detto addio? Solo qualche giorno fa, Maura Vitali, intervistata da Casa Lollo, ha confermato un’indiscrezione circolata sul web su una rottura con Gianluca Rocchetti con cui è uscita dal programma ad aprile:

“Tra me e Gianluca c’è stata incompatibilità di carattere, la distanza, anche se a me quella andava bene. Ognuno ha la sua vita, io ho due figli, ogni quindici giorni o tre settimane ci vedevamo. Lui è venuto spesso a Brindisi io sono andata una volta a Roma, siamo stati anche a trovare Ida a Terracina. Non sono propensa a fare annunci, non sono Jennifer Lopez sono una persona normalissima, va contro la mia moralità far scoppiare questo polverone. Per quanto mi riguarda la sola spiegazione che posso dare è l’ incompatibilità di carattere. Sono single”.

L’ex dama del trono over di ‘Uomini e Donne’ ha deciso anche di bloccare l’ormai ex fidanzato: “Con Gianluca in 3 mesi ho visto questa incompatibilità ed ho chiuso, l’ ho bloccato. A Settembre ci penseremo, la vita è adesso. Per ora voglio organizzare un viaggio con i miei figli e mi godo ogni giorno”.

Nelle scorse settimane, vi avevamo documentato anche la fine della relazione tra Marco Antonio Alessio e Emanuela Malavisi ufficializzata attraverso una Ig Stories.

“Vi chiedo di rispettare le persone che siamo, i nostri sentimenti (qualsiasi essi siano) e il nostro dolore perché qui nessuno ha colpe. C’è stato rispetto reciproco dall’inizio alla fine e ci abbiamo creduto tanto entrambi in questa relazione. Evitate di screditare l’altro o di giungere a conclusioni affrettate, fare mille congetture. Stiamo cercando di mantenere buoni rapporti, civili, nel rispetto degli 8 mesi trascorsi insieme. Stateci accanto in modo pulito”