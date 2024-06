Uomini e Donne: le coppie dell’ultima edizione che stanno ancora assieme

E’ passato quasi un mese dal termine della messa in onda dell’ultima edizione di ‘Uomini e Donne‘. Cresce la curiosità da parte dei telespettatori da casa sul destino delle coppie formatasi all’interno del programma. Chi passerà l’estate assieme?

Partendo dal trono classico, procede a gonfie vele la frequentazione tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto così come quella di Daniele Paudice e Gaia Gigli e Cristian Forti e Valentina Pesaresi. Non c’è stato alcun riavvicinamento, invece, tra Ida Platano e Mario Cusitore. Lei è inseparabile da Gemma Galgani mentre l’ormai ex corteggiatore ha deciso di coltivare la nuova amicizia con Ernesto Russo.

Capitolo over: si sono detti addio dopo una lunga crisi Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio: “Vi chiedo di rispettare le persone che siamo, i nostri sentimenti (qualsiasi essi siano) e il nostro dolore perché qui nessuno ha colpe. C’è stato rispetto reciproco dall’inizio alla fine e ci abbiamo creduto tanto entrambi in questa relazione. Evitate di screditare l’altro o di giungere a conclusioni affrettate, fare mille congetture. Stiamo cercando di mantenere buoni rapporti, civili, nel rispetto degli 8 mesi trascorsi insieme. Stateci accanto in modo pulito”. Il cavaliere salentina ha dovuto smentire, attraverso un video social, che, al centro della rottura, ci fosse un ritrovato interesse per Roberta Di Padua, felicemente fidanzata con Alessandro Vicinanza.

Buone notizie anche per Renata Presti che continua ad uscire con Maurizio. Si mostrano, felici e complici, sui social, anche Manuel Savini e Loredana Comandè. Semaforo verde anche per l’inseparabile coppia formata da Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone. Amore alle stelle per Alessandro Rausa e Maria Teresa Paniccia.

Uomini e Donne: le coppie dell’ultima edizione che si sono lasciate

Anche Mario Verona, al termine del dating show di Canale 5, ha voluto far chiarezza sul suo rapporto con Milena Parisi:

Credo sia giunto il momento di dire due cose riguardo la conoscenza tra me e Milena, dato che come al solito mi ritrovo a dover leggere commenti e parole oscene da parte di gente estranea, che ha il diritto di dire la sua, ma usare parole offensive, cattive e sputare il veleno che hanno dentro, questo anche no.

“Milena oltre ad essere una bellissima ragazza è una persona matura e migliore di me su tanti aspetti ed è proprio per questo che rido come lei quando la gente pensa che io la illuda, certo sicuramente le ultime puntate del programma, a qualcuno hanno fatto pensare questo ma solo io e lei sappiamo quanto tra noi ci sia sempre stato rispetto e lealtà, in tutti gli aspetti, sentimentali e non, per questo vi esorto a riflettere quando offendete le persone senza conoscerle e soprattutto ad accettare il fatto che ognuno di noi ha una visione diversa della vita così come dei sentimenti, delle relazioni, e di ogni cosa, e esiste una libertà sessuale e mentale, che tanti di voi non hanno, ma che se non nuoce a nessuno, ci rende meno frustrati e vogliosi di offendere ciò che è diverso da noi.

Io e milena non abbiamo mai sofferto, anzi il Contrario, ci siamo vissuti la nostra conoscenza con leggerezza (no superficialità)senza farci troppi programmi e lasciando fare alla vita come in ogni cosa! So che probabilmente per alcuni di voi è difficile comprendere certe cose ma per come sono fatto io internamente e per quella che è la mia vita e le mie possibilità, credo che per stare con una persona bisogna avere delle basi sia sentimentali, economiche ed anche “logistiche “ termine usato da me e spesso deriso, poiché mi rendo conto che essendo già io “lento” nell’innamoramento, probabilmente avrei bisogno di più Quotidianità, e so che per alcuni anche questo sarà un ragionamento sbagliato, assurdo e quant’altro, ma anche se dovessi sbagliare ho imparato che nella vita si fanno delle scelte e poi si hanno delle conseguenze. dunque dico a voi, come ripeto a me stesso, di non lasciarvi condizionare mai da tutto ciò che è esterno, ma di seguire le vostre sensazioni, il vostro istinto e anche perché no, il vostro cuore se a un certo punto è coinvolto”