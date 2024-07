Uomini e Donne: le vacanze estive dei cavalieri e delle dame del trono over

Come trascorreranno le vacanze estive le dame ed i cavalieri del trono over di Uomini e Donne? Ecco le mete più gettonate del 2024

In attesa delle nuove puntate di ‘Uomini e Donne‘, i fedelissimi spettatori avranno la possibilità, grazie alla rivista ufficiale del programma, di sapere dove andranno i protagonisti del trono over quest’estate. Per esempio, Gemma Galgani ha confessato che trascorrerà qualche settimana in Liguria assieme alle amatissime sorelle. Inoltre, farà visita ad una cara amica in Umbria. Ed, infine, si ricongiungerà con Ida Platano (ed il piccolo Samuele) per godersi tutti assieme una meritata vacanza dopo una stagione impegnativa dal punto di vista sentimentale.

Cristiano Lo Zupone si sta dividendo tra Roma e Ravenna per vivere il più possibile la neo fidanzata Asmaa Fares. La coppia sta girando l’Italia in lungo e largo in attesa di un vero e proprio viaggio lontano da tutti e tutte. In un anno sognano di mettere in piedi una convivenza duratura sotto lo stesso tetto.

Renata Presti, che sta frequentando fuori dalla trasmissione Maurizio Franciotta, si sono concessi una fuga d’amore a Venezia. Riescono a vedersi tutti i weekend. La dama passerà del tempo con i figli, Bryan che vive in Germania e Steven in arrivo da Sidney. Poi, partirà verso l’Australia per riabbracciare l’adorata nipotina Sophie Rose.

Un’estate tutto lavoro per Pietro Del Pozzo. Il corteggiatore di Gemma ha in programma un incontro con la donna (che sente costantemente) a Torino. E spera ben presto di poter contraccambiare l’invito a Sestri Levante. Ma non è tutto. Spera di riuscirsi a ritagliare del tempo per raggiungere la figlia che abita in un paese accanto a Toulouse.

Non ha ancora idee chiare sulle vacanze Giulia Vacca. Al momento, opta per la Puglia ma sta valutando anche di spostarsi in Calabria in un villaggio turistico assieme al figlio. Troverà sicuramente per passare del tempo con le amiche di sempre tra locali e spiagge.

Diego Tavani, invece, ha prenotato un campeggio in un paese vicino Palermo. Girerà la Penisola a bordo del suo camper dopo Ferragosto. Salento, invece, è la meta scelta da Marcello Messina per la stagione calda. Non ha ancora una meta Barbara De Santi che, libera dagli impegni scolastici, si gode le sponde di Desenzano. Voglia di cambiamenti per Tiziana Riccardi che vorrebbe trasferirsi a Torino per raggiungere il figlio e la mamma.

Mario Verona, invece, dedicherà l’estate al mestiere di bagnino.

Fonte | Uomini e Donne Magazine