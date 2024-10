Anticipazioni Uomini e Donne, puntata 11 ottobre 2024: cosa succederà nel trono over e classico? Segui la diretta su TvBlog dalle 14.45

Oggi, venerdì 11 ottobre 2024, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Martina De Ioannon, Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino e Michele Longobardi e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Aurora Tropea, Cristina Tenuta, Marcello Messina, Mario Verona, Armando Incarnato e altri).

Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani?

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda mercoledì 9 ottobre, abbiamo assistito al crollo e all’epilogo della conoscenza tra Gemma e Valerio. Dopo aver fatto un regalo alla donna (un completo d’intimo), sono nati alcuni dubbi nella mente della dama che ha voluto chiamare al telefono la persona con la quale era stato visto il cavaliere mentre era ad Olbia. Tra lui e Gemma è nata una discussione – Valerio ha rifiutato l’intervento di Gianni che voleva risentire la signora in questione – ed è finita con alcune accuse dell’uomo per la dama e uno schiaffo da parte di quest0’ultima a lui.

Ma nella puntata di giovedì 10 ottobre, Valerio è tornato per scusarsi con Gemma e chiederle un’altra possibilità. Tutto questo, ovviamente, senza permettere a Gianni e Tina di “controllare” il suo cellulare. La dama sembra essere pure dubbiosa se accettare o meno la proposta…

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 11 ottobre 2024

Per quanto riguarda il Trono Classico, Martina ha realizzato due esterne. Per uscire con Gianmarco, corteggiatore che la tronista ha conosciuto inizialmente tramite una chiacchierata, Martina ha annullato l’esterna con Ciro che ci è rimasto male.

