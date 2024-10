Uomini e Donne, la puntata di mercoledì 9 ottobre 2024 in diretta: cosa succede oggi ai protagonisti del Trono Classico e del Trono Over.

Oggi, mercoledì 9 ottobre 2024, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Martina De Ioannon, Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino e Michele Longobardi e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Aurora Tropea, Cristina Tenuta, Marcello Messina, Mario Verona, Armando Incarnato e altri).

Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani?

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Valerio porta Gemma in esterna, un’altra volta per un aperitivo. Dopo il bacino, bacetto e bacione arriva il bacio! Valerio: “Lo desideravo, è venuto così spontaneo. Così, come me lo sentivo“. Alla redazione Valerio ha confessato che di Gemma gli è piaciuto il suo ‘sapore’.

Dopo la scorsa registrazione Sabrina e Gabriele si sono scambiati due parole. Hanno passato una cena insieme: “Abbiamo passato 1 oretta e mezza al ristorante“

Sabrina conferma l’esclusiva per Gabriele (lui non a lei) e a queste condizioni apparentemente sono entrambi intenzionati ad andare avanti. Lei conferma ancora di dare l’esclusiva, lui (pur affermando di trovarsi bene con Sabrina) vorrebbe conoscere anche altre donne.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 9 ottobre 2024

Per quanto riguarda il Trono Classico, Martina ha realizzato due esterne. Per uscire con Gianmarco, corteggiatore che la tronista ha conosciuto inizialmente tramite una chiacchierata, Martina ha annullato l’esterna con Ciro che ci è rimasto male.

Nel Trono Over, invece, si mette molto male per Gemma e Valerio…

