Marco Viola: chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Nelle ultime settimane, uno dei protagonisti del trono over di ‘Uomini e Donne’, è sicuramente Marco Viola. L’uomo è risultato il principale antagonista ad Alessio Pili Stella per la conquista del cuore della bella Claudia Lenti. Nonostante il bacio tra il cavaliere e la dama, l’uomo ha deciso di far valere le proprie ragioni, convinto di aver vissuto una frequentazione destinata a proseguire nel tempo.

Claudia: “Io con te sono stato bene ma non ho sentito le farfalle nello stomaco. Non sono qui per fare tv, sono qui per trovare l’amore”

Roberta Di Padua: “E’ un pagliaccio questo. Non si può sentire, non si capisce niente di quello che dici. Come fai a dire del bacio che non te ne frega niente e, poi, della questione del bacio, che hai pensato e ripensato, per dare senso alla tua seduta qui. A chi la vuoi dare a bere. La reazione devi averla subito quando te lo senti dentro che ti fa male non dopo una settimana. Lo vedo che sei contorto. Non ti sei sentito soffocato da un mazzo di fiori senza esserti baciato. Io non ho rispettato il timing. Parla come magni, ma che pesante con tutti questi termini. Che paxxe. Ti dà il libretto di istruzioni. Un po’ di naturalezza, che paxxe. Non ce la faccio. Perciò fai questa fine. Tu ammosci non ti dico che cosa… Io sono una donna libera faccio quello che mi sento. Non mi trattengo, non me ne frega niente. Nella vita sono un robot nel lavoro e a casa. In amore voglio fare quello che mi pare”

Età, lavoro, Instagram di Marco Viola di Uomini e Donne

Conosciamolo meglio.

Sul sito EMCCasting, si legge che è nato a Roma l’11 ottobre 1977 sotto il segno della Bilancia. Ha 46 anni. Ha una Laurea in economia e commercio ed un master in diritto tributario.

Ha avuto diverse esperienze a teatro, teatro di strada ed è stato protagonista di diversi spot pubblicitari

Nel 2018, ha preso parte, in qualità di concorrente ad una puntata di ‘Tu si que vales’ inscenando una simpatica gag con Belen Rodriguez ed i giudici di allora.

Sul suo profilo Instagram (chiuso) @violamarco7, conta oltre 400 followers. Nella breve bio di introduzione, sui social, si legge: “Responsabile fiscale di Assilea, Convegnista, Attore, Indossatore, Conduttore.