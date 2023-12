Uomini e Donne: chi è Maria Teresa Paniccia la dama che balla con Alessandro Rausa

Tanti telespettatori di ‘Uomini e Donne‘, nelle ultime settimane, hanno notato che Alessandro Rausa, il simpatico 93 enne che siede, da anni, nelle fila del parterre maschile ha una nuova compagna di ballo. Si chiama Maria Teresa Paniccia.

Conosciamola meglio:

Chi è Maria Teresa Paniccia di Uomini e Donne?

Ha 76 anni, è nata a Frosinone ed è un’ottima cuoca. Nel corso della sua vita, ha fatto diversi mestieri: collaboratrice domestica, venditrice e sarta. Proprio questa passione, l’accomuna con il cavaliere.

Alla rivista ufficiale del programma di Maria De Filippi, la donna ha espresso la propria contentezza nell’aver incontrato un uomo con tanti valori e pieno di attenzioni come Alessandro:

“Con Alessandro va benissimo. E’ un uomo che mi rispetta. Parliamo tanto, facciamo le passeggiate e ci coccoliamo. Certo, siamo grandi (lui un po’ più di me) quindi è faticoso vedersi al di fuori della trasmissione, ma per ora non ci vogliamo pensare. Per me non è un problema, sono abituata e non vorrei mai un uomo più giovane. Non saprei cosa dirgli”

Dopo la morte del marito, la donna ha avuto un compagno più grande di diciotto anni. La frequentazione è durata 7 anni. Uscivano e andavano a cena assieme, viaggiavano (“Ci siamo divertiti tanto e gli ho voluto bene come a un marito”).

A 13 anni, ha passato un periodo molto difficile nella vita a seguito della scomparsa del fratello maggiore di vent’anni a causa di un brutto incidente stradale. Lui era un artista, dipingeva e suonava la chitarra.

Ha vissuto due anni in Inghilterra con il marito (che ha conosciuto, a diciassette anni, in una festa in chiesa, grazie ad una comune amica, che frequenta ancora oggi). Al di là della Manica, la dama ha partorito il primo figlio.

Tra i segni particolari, i capelli violetti (“Non è un colore vero e proprio ma una maschera colorante che fa lei: in tanti mi chiedono che prodotto sia e mi fanno i complimenti”).