Barbara De Santi: chi è la dama del trono over di ‘Uomini e Donne’

Tornata, quest’anno, per trovare l’anima gemella (dopo una breve pausa), Barbara De Santi è sicuramente tra le dame più amate del trono over di ‘Uomini e Donne’. Nelle ultime puntate, la donna ha interrotto la conoscenza con Mario Ioime e Alessio Pili Stella.

Conosciamola meglio:

Chi è Barbara De Santi di Uomini e Donne? Età, Instagram, lavoro

Barbara ha 54 anni e vive a Desenzano sul Garda dove lavora come professoressa di sostegno alle scuole medie da oltre 24 anni.

“Grazie al mio professore al Conservatorio, che è stato per me come un papà, anche perché con il mio vero padre non ho mai avuto un rapporto idilliaco: è molto anaffettivo. Al contrario, il mio insegnante è sempre stato paziente, ha saputo ascoltarmi e consigliarmi. È stato lui a dirmi che sarei stata sicuramente una brava insegnante. Probabilmente questo mestiere lo avevo nel sangue” ha rivelato alla rivista ufficiale del programma presentato da Maria De Filippi.

E’ apparsa, per la prima volta, sul piccolo schermo nel 2011.

Da bambina sognava di diventare parrucchiera.

Non ama gli strafalcioni sulla grammatica italiana.

“I miei ragazzi sono in grado di migliorare il mio umore. Ci sono mattine in cui arrivo a scuola triste per fatti miei, e loro sono in grado di rallegrarmi. Paradossalmente, sono spesso loro a sostenere me”

Ha iniziato a frequentare il lavoro a 11 anni e si è diplomata in clarinetto.

E’ una grande fan di Margherita Hack che ha avuto la fortuna di incontrare anche durante il Festival della Letteratura di Mantova.

Il suo uomo ideale è Antonio Banderas.

Il suo profilo Instagram @barbaradesanti24 conta oltre 111 mila followers.

Barbara, ad oggi, cerca un uomo brillante, allegro, divertente ed intraprendente dai 45 ai 55 anni. E’ indifferente se abbia una leggera pancetta ed i capelli. Deve sapersi vestire ed indipendente dal punto di vista economico.