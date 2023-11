Mattia: chi è il nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Età, lavoro, Instagram, cognome, ex fidanzata, figlia di Mattia del trono over di Uomini e Donne, ex cavaliere di Ida Platano e Asmaa Fares

Nelle ultime puntate di ‘Uomini e Donne‘, un nuovo cavaliere ha catturato l’attenzione delle telespettatrici da casa. Si chiama Mattia. Lontano dal mondo della tv e dei social, l’uomo è approdato in trasmissione per un appuntamento al buio con la neo tronista, Ida Platano. E, poi, ritornato, per proporsi come corteggiatore di Asmaa Fares.

Conosciamolo meglio:

Chi è Mattia di Uomini e Donne? Cognome, età, lavoro, Instagram

Ha quasi trentasette anni tra un mese. E’ di Varazze in Liguria. Ha una figlia di 5 anni (“Quando hai parlato di tuo figlio e delle complicazioni di un genitore, mi hai commosso. Volevo abbracciarti perché capisco la situazione. Loro ci danno forza per andare avanti a prescindere da tutto”). E’ sempre stato imprenditore (“Ho sempre fatto un po’ di tutto. Adesso, dopo un bel po’ di differenza, mi sono preso un periodo di pausa, ci sono delle idee e le portiamo avanti. Non mi lamento economicamente se è quello che vuoi sapere”). E’ separata da quando la figlia aveva un mese.

Non si conosce, ad oggi, il suo cognome ed il profilo Instagram. Ha tatuaggi sparsi su tutto il corpo.

Nonostante una spiccata attrazione fisica per Ida, l’uomo ha deciso di scendere in studio per Asma che l’ha colpito fin da subito:

“Ogni volta che mi giravo incrociavo il tuo sguardo. Per rispetto, visto che ero per l’appuntamento al buio non ho detto nulla. Poi, vado a casa. Avevo questo pensiero in testa. Non ho social e la tv tradizionale. Ho visto il video della sfilata, ho sorriso meraviglioso. Mi frulla questa cosa in testa. Alle 2:22 di notte, scrivo alla redazione: ‘Io ho questa ragazza in testa’. Vuol dire qualcosa o niente. Il contesto non mi fa sentire tranquillo. Posso conoscerti, frequentarti, sentire e vediamo man mano. La mia priorità sono mia figlia, il lavoro. Vorrei conoscerti ma gestirmi la cosa pian piano. Ho dei giorni prestabiliti, voglio rispettarli. Era intensa come cosa”.