Jasna Amodei: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne

Tra le novità dell’edizione 2023 – 24 di ‘Uomini e Donne’, c’è anche Jasna Amodei. La dama del trono over, per tre settimane, ha frequentato esclusivamente Marco Spagna. Nella puntata, andata in onda, ieri pomeriggio, la donna ha ricevuto la proposta di frequentazione in esclusiva con tanto di mazzo di fiori. Ecco le parole del cavaliere:

“Noi ci frequentiamo da circa tre settimane. Proprio dall’inizio della nostra presenza in trasmissione. Già da un paio di settimane lei mi aveva detto: ‘Io non esco con nessun altro’. Dunque lei mi stava dicendo di non uscire con nessun altra, praticamente. Orientativamente questo è successo. Però io sono uscito con Manuela, mentre uscivo con lei. Con Jasna ci siamo baciati, è venuta a Salerno, mi ha fatto uina sorpresa, abbiamo trascorso giornata bellissima, siamo andati in Costiera Amalfitana e ho apprezzato tantissimo questo gesto. Quello che è successo ieri con Manuela, con cui sono uscito, lei ha inteso che sarei uscito con lei, perché non le avevo chiesto di uscire mi è dispiaciuto, lei (Jasna, ndb) ha chiuso con me fondamentalmente. Cercheremo di vederci dopo e parlare bene della cosa. L’ho visto molto più tranquilla. Ieri era molto agguerrita. Quello che voglio dire è… Possiamo provare a uscire soltanto io e te, se ti va bene”.

Notizie Marco Spagna: chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Età, lavoro Instagram di Jasna Amodei di Uomini e Donne

Conosciamola meglio:

Il suo profilo Instagram @jasna.amodei conta oltre 1200 followers. Sui social, si definisce una personal shopper, una fashion support ed una social media manager.

E’ la titolare, si legge sul profilo Youtube, di “un’originalissima Boutique donna… dove puoi trovare le ultime tendenze moda, consigli utili per i tuoi outfit, idee regalo e ancora sfilate, shooting e eventi unici.. Tutto al femminile!!!”