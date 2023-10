Arturo Lucente: chi è il nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Tra i protagonisti delle nuove puntate del trono over di ‘Uomini e Donne’, c’è anche Arturo Lucente. Nell’ultima registrazione, andata in onda, oggi, martedì 31 ottobre 2023, il cavaliere ha chiuso (a suo malgrado) la frequentazione con Manuela. La dama non ha particolarmente gradito i ripetuti inviti dell’uomo a proseguire la serata nella propria camera.

Conosciamolo meglio:

Età, lavoro, Instagram di Arturo Lucente di Uomini e Donne

E’ di Crotone. Il suo profilo Instagram @arturoolucente, ad oggi, conta oltre 10.5 mila followers. E’ un centralinista ed è un istruttore di calisthenics tipo ginnastica artistica da strada. Osservando minuziosamente i suoi social, l’attenzione cade sulle sue tante passioni tra cui il mare e la forma fisica.

De Filippi: “A differenza degli altri (del parterre maschile, ndb) lui è fin troppo sveglio… Più di una volta, direi tre, hai insistito perché, dopo la cena, lei salisse sopra in camera”

Arturo: “A me lei è piaciuta, è una bella ragazza. Ho ballato, abbiamo parlato, ci siamo raccontati. Ho, forse, esagerato. Le ho chiesto scusa per questa mia irruenza”

Manuela: “Dopo un’ora, sentirsi dire ‘vieni in camera da me’ non è bello. La vedo come una mancanza di rispetto. Non l’ho trattato male. Adesso capisco che vuoi recuperare. A me piace anche una persona che si mostra per come è. Sei stato sincero anche troppo. Dire quello che si pensa ok ma sempre con rispetto ed educazione. Ci sono rimasta troppo male. Lo consiglierei perché il blocco non ce l’ha”

Arturo: “Non volevo perdere questa conoscenza con lei con questo gesto che ho fatto”

De Filippi: “Si è sentita tanto a disagio con le sue richieste. Lui ha spiegato che partivano da tanto entusiasmo che avesse”

Arturo: “Ci sono rimasto male perché mi piaceva davvero”

Il ragazzo ha rifiutato di ballare con un’altra dama. Chissà che, in futuro, non decida di accettare il numero di un’altra donna…