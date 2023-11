Aurora Tropea: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne

Età, lavoro, Instagram, ex fidanzati, look, curiosità di Aurora Tropea di Uomini e Donne: chi è la dama del trono over

Tra le protagoniste indiscusse del trono over di ‘Uomini e Donne’, c’è anche Aurora Tropea. Tornata, lo scorso anno, dopo un periodo di assenza, quest’anno, la dama ha intrapreso una conoscenza con Marco Attanasio che, però, dopo qualche settimana, è naufragata. Carattere deciso e fumantino, la donna ha litigato con Gianni Sperti, Roberta Di Padua, Gemma Galgani e Barbara De Santi.

Conosciamola meglio:

Età, Instagram, lavoro di Aurora Tropea di Uomini e Donne

Aurora ha 51 anni. E’ di origine sarda ma vive a Roma. Appena può, però, raggiunge la propria terra d’origine. E’ titolare di un negozio di oggettistica a forma di cuore. Vende anche mobili rimodernati da lei. E’ single da dieci anni.

“Essendo orafa e facendo restyling di mobili è una cosa che mi dà soddisfazione. Il lavoro artigianale comporta molta fatica e spesso non è apprezzato, per tutto quello che c’è dietro. Di bei momenti ne ho avuti tanti: ai tempi, gestivo un solarium, sono stata fiera di me stessa perché sono riuscita a portarlo avanti per dieci anni”

Da bambina, sognava di fare la veterinaria. Ad oggi, aprirebbe un agriturismo in una baita con cucina vegetariana e l’allevamento di tanti animali, e dove si può anche dormire. E’ un’amante degli animali e, come volontaria aiuta diverse associazioni.

Il suo profilo Instagram @auroratropea conta oltre 47 mila followers.

Al magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, qualche settimana fa, ha confessato il segreto di bellezza dietro ad un nuovo look e taglio di capelli. Aurora, inoltre, ad oggi, ha confessato di non essersi mai fatto ricorso alla chirurgia estetica:

Non ho fatto niente per migliorarmi e, anzi, ho perso tanti chili perché da tanti anni soffro di una patologia all’esofago che mi fa passare totalmente la fame. Forse è la mia forza mentale che mi fa sembrare luminosa. Sono dell’idea che ognuna sia libera di fare ciò che crede anche se personalmente trovo antiestetici gli eccessi. Sul mio viso non ho ritoccato ancora nulla.