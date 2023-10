Marco Attanasio: chi è il corteggiatore di Aurora Tropea di Uomini e Donne

Tra le new entry del parterre maschile di quest’anno di ‘Uomini e Donne‘, spicca anche Marco Attanasio. L’uomo, in queste settimane, dopo una serie di uscite andate a gonfie vele, ha voluto dare l’esclusiva ad Aurora Tropea. Dopo una lunga storia durata 25 anni, finita perché non più innamorati (con l’ex moglie si sono messi assieme a 17 anni) ed una breve relazione (terminata qualche mese fa) che gli ha fatto credere nuovamente nell’amore, il pizzaiolo ha deciso di approfondire la conoscenza con la dama:

Ha dichiarato alla rivista ufficiale del programma di Maria De Filippi: “E’ una donna bella fuori e dentro […] Abbiamo tante cose in comune. Non è come la descrivono. Aurora è una donna sensibile, intelligente e intraprendente”.

Ma conosciamolo meglio:

Età, lavoro Instagram di Marco Attanasio di Uomini e Donne

Marco ha 44 anni, vive a Pozzuoli in provincia di Napoli. Lavora come pizzaiolo, consulente di commercio e personal trainer. Ha una figlia di quattordici anni. E’ un papà amico, passa tanto tempo con la figlia, c’è tanta complicità. Ama il mare, leggere ed il fitness.

Il suo profilo Instagram @attanasio_marco11 ad oggi, vanta oltre 6500 followers.

Con Aurora, si incontrano spesso a Roma e, ad oggi, stanno verificando se ci sono le basi per costruire una relazione destinata a durare nel tempo. La serata più bella è stata a Trastevere in cui hanno riso e parlato tantissimo. C’è stato un bacio in un locale della Capitale durante una serata live con amici.

Aurora, in più occasioni, ha confessato che potrebbe essere gelosa dell’uomo e che le darebbe fastidio se lo vedesse baciare un’altra donna durante la loro frequentazione.