Mario Cusitore: chi è il corteggiatore di Ida Platano di Uomini e Donne

Età, lavoro, Instagram, figli, ex fidanzate, curiosità, studi, hobby, passioni, vita privata di Mario Cusitore di Uomini e Donne

Tra i corteggiatori di Ida Platano di ‘Uomini e Donne’, oggi, si è presentato Mario Cusitore. L’uomo ha catturato l’attenzione della neo tronista che ha deciso di tenerlo in trasmissione congedando gli altri pretendenti al suo cuore.

Conosciamolo meglio:

Chi è Mario Cusitore di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Mario ha 44 anni, è di Napoli e lavora presso una radio della città, Radio Kiss Kiss. Non è mai stato sposato e non ha figli “Guardavo il tuo video, non conosco nulla di te. Ho visto solo qualcosa. Ciò che mi ha colpito è la tua dedizione. Dal video, ti preoccupavi di tuo figlio e di una persona importante vicino a lui. Conservi ancora questo valore che, qualche volta, va perso. Spero di poter restare qui”.

Segni particolari: muscoli in bella vista e tatuaggi su tutto il corpo. Ha la passione per la palestra e i tattoo.

Il suo profilo Instagram è @cusitoremario vanta, ad oggi, appena 530 follower. Sicuramente, dopo la messa in onda della puntata, il numero di followers crescerà vertiginosamente.

Recuperando alcune info su Google, scopriamo che il neo cavaliere del dating show di Canale 5 ha un passato da giocatore di basket militando in diverse squadre locale e altrettante categorie (dalla promozione alla C2 passando per la D).