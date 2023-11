Ida Platano è la nuova tronista di Uomini e Donne (video di presentazione)

Dopo l’addio di Manuela Carriero per mancanza di corteggiatori, un’altra ex vecchia presenza del trono over di ‘Uomini e Donne’ è pronta a sbarcare sulla seduta rossa più ambita d’Italia. Si tratta di Ida Platano.

“La casa è il luogo dove risiede l’amore, dove vengono creati ricordi ed io di ricordi qui ne ho tanti. Ho riso, ho pianto, mi sono innamorata scrivendo capitoli della mia vita che, malgrado non abbiano incontrato il lieto fine, rimarranno per me ricordi indelebili. Ho ancora il coraggio di amare e oggi inizierò un capitolo nuovo della mia vita partendo da qui, qui dove tutto è iniziato”.

Chi è Ida Platano di Uomini e Donne? Età, Instagram, lavoro nuova tronista

La dama ha 42 anni ed abita a Brescia. Ha un salone di parrucchiera (“Dove passo gran parte della mia giornata. Amo il mio lavoro perché mi dà la possibilità di stravolgere il look dei miei clienti con tagli, colori, acconciature. Mi sbizzarrisco ogni giorno”)

Qui, il video di presentazione.

