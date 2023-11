Marcello Messina: chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Tornato, da un periodo di lontananza, Marcello Messina è tornata ad ‘Uomini e Donne’ per cercare l’anima gemella. Nelle ultime puntate, il cavaliere ha creato un forte legame con Jasna Amodei.

Conosciamolo meglio:

Chi è Marcello Messina di Uomini E Donne? Età, Instagram, lavoro

Marcello ha 49 anni e vive a Torino dove lavora come agente immobiliare. E’ molto legato alla mamma e al suo cane Luna. La sua ultima storia d’amore si è conclusa lo scorso febbraio. Ed ora è pronto a rimettersi in gioco ed innamorarsi.

E’ molto legato a Maria De Filippi ed è contento di non aver trovato nuovamente Armando Incarnato: “Come posso dire che non sono contento di non essere attaccato tutti i giorni? Mi permettete una metafora? Era alle mie spalle, avevo la sensazione di essere un albero e avere un picchio contro il tronco. Qualunque cosa dicessi e facessi, mi criticava. Per fortuna Maria tante volte mi ha soccorso. Lei ha la capacità di leggere le persone, parla poco ma capisce tutto. Mi è mancata questa sua comprensione”

E’ appassionato di commedie romantiche che guarda in tv o al cinema. Ha un debole anche per i thriller psicologici.

Ama correre e fare lunghe passeggiate con il proprio cagnolino.

Ha mantenuto buoni rapporti con Ida Platano, neo tronista del programma di Maria De Filippi

“Siamo in buoni rapporti, capita che ci facciamo gli auguri ai compleanni. Vorrei precisare che non ci sentiamo regolarmente, ho massimo rispetto dei rapporti altrui, come lo ho avuto della mia storia. Avrei voluto chiamarla per sapere come sta, ma non mi sembrava corretto quando era nel programma e neanche dopo che si è fidanzata. Non sono una persona che mette i bastoni tra le ruote agli altri. Detto questo, Ida, se passassi da Torino per un caffè in amicizia mi trovi” come dichiarato al magazine ufficiale della trasmissione.