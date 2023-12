Asmaa Fares: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne

Nelle ultime settimane, una dama del trono over di ‘Uomini e Donne’ ha catalizzato l’attenzione del parterre maschile e dei telespettatori da casa. Si chiama Asmaa Fares. La dama, dopo una serie di conoscenze interrotte sul nascere (tra cui con Ermes Faccioli), ha deciso di concedere una possibilità ad Armando Incarnato e Mattia Perfigli.

Conosciamola meglio:

Chi è Asmaa Fares di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Ha 35 e vive in Emilia Romagna ed è mamma di un bambino di 10 anni. Il suo profilo Instagram @asmaa_faresb (rigorosamente privato), ad oggi, conta quasi 800 selezionatissimi followers.

Nella puntata di oggi, la donna ha confessato di aver bloccato Armando su Whatsapp (“Ci sono molte discussioni. Per adesso l’ho bloccato su Whatsapp”) e di aver apprezzato particolarmente l’uscita con Mattia con cui sono scattati anche dei baci.

Asmaa: “Da quando è sceso Mattia è successo l’inferno. Armando non lo conosco. Gli ho detto che sono aperta alla conoscenza. Oggi non sono innamorata di nessuno. Ho voglia di conoscere qualcuno ed innamorarmi. Se mi interessa qualcuno e accetto il suo numero, lo voglio sentire. Di fronte a messaggi del genere ho detto a lui: “Allora ti devi dichiarare. Hai avuto un colpo di fulmine?! Mi piaci. Dimmi qualcosa”

Dopo aver saputo dell’uscita con Mattia, la reazione del cavaliere non si è fatta attendere: “‘Esci con lui? Allora vattene a fare in cxxo’. Il suo stile con me, assolutamente, non esiste. Un uomo che non mi conosce, che non sa il mio passato, ti manda a fare in cxxo, dalla mattina alla sera, non fa per me. Ho detto: ‘Aspetta un attimo. Adesso ti blocco’. Continua a chiamarmi. Mi ha detto: ‘Se non mi sblocchi, ti rovino la serata’. Figurati se guardo il telefono. Ma non ci è riuscito. L’interesse c’è ma voglio capire che persona è. Finché non lo vedo non posso sapere chi è”