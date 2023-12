Nuova puntata oggi, martedì 6 dicembre 2023, con ‘Uomini e Donne’, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. In studio, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti. I tronisti di questa stagione sono Cristian Forti, Brando e Ida Platano, tornata nel programma dopo la fine della sua relazione con Alessandro Vicinanza. Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani? Scopritelo -e seguite- insieme a noi l’appuntamento con il people show con la nostra diretta a partire dalle 14.45.

Uomini e Donne, Dove siamo rimasti

Nella puntata di Uomini e Donne in onda martedì 5 dicembre 2023, abbiamo assistito al ritorno di Alessandro Vicinanza come cavaliere nel trono Over. E pochi minuti dopo il suo ingresso è nata una forte discussione con l’ex fidanzata, Ida Platano, attualmente tronista. I due si sono confrontati con toni molto duri sulla fine del loro rapporto, tra reciproche accuse di fronte ad una Maria De Filippi “poco convinta” di una possibile convivenza in studio fra i due.

Inoltre, Marco Antonio ha chiuso la sua conoscenza con Roberta ammettendo di essersi accorto di provare un forte sentimento per Emanuela. Dopo un iniziale dubbio della dama, i due sembrano pronti a ricominciare un rapporto sentimentale…

Uomini e Donne, Anticipazioni puntata 6 dicembre 2023

In base alle anticipazioni, Ida è uscita in esterna con Mario, corteggiatore che aveva tenuto la settimana scorsa. Cristian, invece, è uscito in esterna con Valentina. Valeria non è tornata nel programma e il tronista non vuole andare a cercarla e riprenderla. Il suo trono, quindi, salvo sorprese, proseguirà solamente con Valentina e Virginia.

