Martedì 21 novembre 2023, si è tenuta la ventiduesima registrazione dell’edizione 2023-2024 di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate oggi andranno in onda su Canale 5 durante la prossima settimana.

Stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Ida Platano è uscita in esterna con un corteggiatore di nome Mario.

Cristian, invece, è uscito in esterna con Valentina. Valeria non è tornata nel programma e il tronista ha dichiarato che non ha intenzione di andare da lei per convincerla a tornare. Il suo trono, quindi, salvo sorprese, proseguirà solamente con Valentina e Virginia.

Per quanto riguarda Brando, invece, il tronista è uscito in esterna con Beatriz.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, al ritorno nel programma di Alessandro Vicinanza, ex fidanzato di Ida Platano, abbiamo dedicato un post a parte.

Marcantonio ha deciso di chiudere la frequentazione con Roberta dopo aver dichiarato di provare un sentimento importante nei riguardi di Emanuela, manifestando anche il desiderio di lasciare il programma insieme a lei. Quest’ultima, però, non è stata dello stesso avviso in quanto non ha perdonato a Marcantonio il bacio che lui ha dato a Roberta.

Gemma, infine, sta conoscendo un signore giunto in studio per lei, che ha 50 anni.

Quando va in onda Uomini e Donne?

