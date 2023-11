Uomini e Donne anticipazioni: torna Alessandro Vicinanza, ed è subito lite con l’ex Ida Platano

Nella puntata registrata, oggi, martedì 21 novembre 2023, c’è stato un clamoroso colpo di scena, un ritorno atteso, che appassionerà i fan di ‘Uomini e Donne’. Lorenzo Pugnaloni ha anticipato, sul proprio account Instagram, che Alessandro Vicinanza è tornato a sedersi tra le fila del parterre maschile. Si legge:

“Alessandro Vicinanza è tornato nel parterre Over e ha avuto un’ampia discussione con Ida […]. Roberta e Alessandro hanno ballato insieme”.

Con la Di Padua, prima di uscire dal programma con Ida, Alessandro ha avuto una breve frequentazione che, però, non è sfociata in una vera e propria storia d’amore.

La reazione di Alessandro Vicinanza al trono di Ida Platano ad Uomini e Donne

Nelle scorse settimane, il giovane imprenditore salernitano, raggiunto dal settimanale ‘Nuovo Tv’, ha confessato di aver sofferto per la separazione dall’ormai ex compagno dopo un anno d’amore. L’uomo, però, vuole mettersi nuovamente in gioco alla ricerca dell’anima gemella:

“Dovrei corteggiare la mia ex fidanzata insieme ad altri uomini? Proprio no. Ho dato tutto me stesso a questa relazione mettendo da parte tutto il resto. Ora sto cercando di riprendere in mano le redini della mia vita. Sono davvero molto scosso. Adesso so perfettamente cosa voglio nel mio futuro, ovvero una donna sincera, pulita, che alle sue promesse faccia corrispondere i fatti. Voglio una donna solida che non vende solo illusioni”

Nel video di presentazione, dopo la fine della relazione con Alessandro, la neo tronista sembra aver le idee ben chiare sul compagno che vorrebbe accanto per la vita: “Mi sono sempre buttata a capofitto seguendo i miei sentimenti. Non mi è andata bene. Non perderò questa parte di me altrimenti non sarei io. Vorrei che fosse la volta giusta. Mi piace un uomo alto e mediterraneo anche se l’estetica non è tutto. Voglio un uomo che sia deciso e determinato. Che mi tenga testa e che abbiamo voglia di progettualità. E che la sera mi sussurrasse: ‘Non ti preoccupare, Ida. Ci sono io per te’. Esiste o forse lo devono progettare? Oggi voglio una storia d’amore che sia per sempre”.