Anche oggi, mercoledì 31 gennaio 2024, si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5.

Stando alle anticipazioni condivise sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Ida Platano ha deciso di eliminare Mario dal suo trono. I motivi riguardano le continue segnalazioni che Ida sta ricevendo su di lui. Ida ha perso definitivamente la fiducia nei confronti di Mario e ha deciso, quindi, di eliminarlo.

Brando, invece, dopo la registrazione di ieri, si aspettava una sorpresa da parte delle sue due corteggiatrici, Beatriz e Raffaella, ma non ha ricevuto nulla ed è rimasto deluso. Beatriz ha anche discusso nuovamente con Tina Cipollari. Poco dopo, Brando ha deciso di ballare con Beatriz mentre Raffaella ha ballato con un cavaliere del Trono Over.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, anche Roberta e Alessandro hanno preso una clamorosa decisione che è stata quella di lasciare il programma insieme.

Roberta, al centro studio inizialmente davanti ad Alessandro e Gianluca, ha ballato con Alessandro e la loro forte complicità non è sfuggita a Gianni Sperti che ha invitato la coppia ad approfondire la loro frequentazione fuori dal programma. Roberta e Alessandro si sono anche baciati.

Cristina, invece, ha conosciuto due uomini giunti in studio per lei ma ha deciso di non tenerli.

Ernesto, invece, ha espresso il desiderio di conoscere Barbara, perché gli piace molto fisicamente, ma anche in questo caso, com’è successo recentemente con un altro cavaliere, a Barbara non piacciono gli uomini con le barbe incolte. Ernesto, però, in questo caso, ha promesso a Barbara che potrebbe anche modificare il proprio look. Barbara, quindi, ha accettato di conoscerlo.

