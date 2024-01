Oggi, martedì 30 gennaio 2024, si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5.

Stando alle anticipazioni condivise sulla pagina Instagram di LorenzoPugnaloni.it, per quanto riguarda il Trono Classico, Ida Platano è ancora arrabbiata con Mario a causa delle continue segnalazioni che le stanno arrivando su di lui. Mario non ha voluto ballare con Ida. La tronista ha realizzato due esterne, una con Sergio e l’altra con Pierpaolo. Con quest’ultimo, Ida è uscita in esterna per la prima volta. Nonostante durante l’esterna le abbia fatto un regalo per il figlio, in studio, Ida ha dichiarato di sentire Sergio molto distante.

Brando, invece, aveva organizzato un’esterna per Beatriz, con un regalo, ma la corteggiatrice non si è presentata. Quando Beatriz è entrata in studio, Brando ha deciso di rimanere al suo posto, senza andare al centro studio, ed è partita una discussione. L’esterna con Raffaella, invece, è andata molto meglio ed è scattato anche il bacio. In studio, Raffaella ha dichiarato che Beatriz ha fatto bene a non presentarsi in esterna, in modo che Brando possa capire la delusione che avverte lei nel vedere lui fare di tutto per Beatriz. Queste sono state le ultime esterne di Brando.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, è da segnalare il ritorno di Ernesto in trasmissione che, però, dal trono di Ida Platano è passato, appunto, al parterre degli Over.

Alessandro, invece, si è scusato con Roberta attraverso un messaggio. Alessandro si è dichiarato pronto a dare l’esclusiva a Roberta ma quest’ultima ha dichiarato di non essere più interessata a lui e di non credere nella sua sincerità. Alessandro ha anche rifiutato di conoscere due donne giunte in studio per lui. Roberta, invece, ha manifestato interesse per un nuovo cavaliere giunto in studio di recente.

Barbara, invece, ha chiuso la frequentazione con Orfeo dopo l’ultima uscita che non è andata bene. Orfeo ha conosciuto due donne giunte in studio per lui ma non le ha tenute. Ne è scaturita una discussione che ha coinvolto anche Gemma.

Quando va in onda Uomini e Donne?

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45. Il programma è visibile anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity.