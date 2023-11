Età, lavoro, Instagram, vita privata, curiosità, gossip su Mario Ioime nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Mario Ioime: chi è il nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Oggi pomeriggio, nel corso dell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, un nuovo cavaliere ha approfondito la conoscenza di due dame del parterre femminile. Si tratta di Mario Ioime che, nelle ore precedenti alla registrazione, è uscito con Tiziana e Barbara De Santi.

Conosciamolo meglio attraverso le breve informazioni svelate in puntate:

Età, lavoro, Instagram di Mario Ioime di Uomini e Donne

Mario ha 56 anni, è napoletano doc ma vive a Milano, ed è un agente di commercio. Il suo profilo Instagram @marioioime, ad oggi, conta oltre 3100 followers.

“Sono uscito prima con Tiziana. L’ho raggiunta nel suo albergo. Eravamo cotti, partiti entrambi alle 5. Eravamo due mummie. Ho preso una bottiglia. Siamo anche conterranei. E’ stato molto semplice. Ci siamo fatti anche un po’ di risate. Con Barbara, invece, ci siamo visti due volte, sempre in albergo, non siamo usciti, nel giro di 10 ore. Barbara l’adoro, gliel’ho già detto. Sono totalmente diverse. E’ una lotta Nord contro Sud. Abbiamo preso un tè, e fatto quattro chiacchiere. Poi, ci siamo rivisti una seconda volta…”

La De Santi non ha voluto approfondire la conoscenza con la new entry perché, nonostante abbia riscontrato tante qualità, non è rimasta particolarmente colpita da Mario tanto da decidere di uscirci nuovamente. Barbara ha candidamente ammesso di aver dimenticato persino i momenti salienti delle loro uscite fuori dal programma (“Cerca sempre il contatto fisico ma se mi ritraggo ogni volta è un segnale. Devo andare d’impatto, se mi dà fastidio..ù .”).

Tiziana, invece, piacevolmente sorpresa dal signore, si è presa del tempo per prendere una decisione definitiva su questa nuova conoscenza:

“Come ho detto quando sono uscita con Gianluca… Non posso dare un giudizio solo dopo due ore che trascorro con un uomo. A me farebbe piacere rivederlo e valutare assieme cosa può accadere”.

Come si dice in questi casi… se son rose fioriranno!!!