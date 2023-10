Gianluca Totò: chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Tra le new entry della nuova stagione di ‘Uomini e Donne’, c’è anche Gianluca Totò. Il cavaliere è uscito con Cristina, Cecilia ed Emanuela. E, recentemente, ha approfondito la conoscenza anche con Barbara De Santi. E’ stato anche protagonista di un bacio scherzoso a stampo con Gemma Galgani.

Conosciamolo meglio:

Chi è Gianluca Totò di Uomini e Donne: età, lavoro, Instagram

Ha 49 anni ed è di Fermo. E’ un avvocato. Ama lo sport e gli animali. Possiede tre cani (Lili, una Jack Russell di cinque anni, Chica, una cagnetta di tredici anni senza una zampa e Ben un labrador di color miele di otto anni che vive con i suoi figli) ed un cavallo grigio di origine olandese (Carland). Ama passare tanto tempo all’aperto ed il contatto con la natura.

Da bambino, ha avuto problemi di salute dovuti all’asma e alla bronchite cronica come confessato alla rivista ufficiale del programma di Maria De Filippi.

E’ divorziato da un anno e mezzo dopo 15 anni di matrimonio.

Il suo profilo Instagram ufficiale @toto.gianluca, ad oggi, conta appena 300 followers.

Nelle ultime puntate, il cavaliere ha discusso animatamente con Alessio Pili Stella per via della comune conoscenza con Barbara. L’uomo, infatti, è stato accusato, dal rivale in amore, di essere finto e di sfilargli volutamente le corteggiatrici:

“Alessio mi sta addosso perché pensa che voglia sfilargli le donne soprattutto Barbara. Sto facendo un mio percorso cercando di corteggiare una alla volta. L’ho sempre fatto, l’ho detto anche alla redazione. Barbara mi piace perché è bella. Ho scoperto che è una persona sensibile nonostante lei, spesso, voglia sembrare aggressiva con le tue sottolineature su determinati particolari”

Al momento, però, l’insegnante ha deciso di troncare la frequentazione con entrambi i suoi corteggiatori perché non riesce ad avere un riscontro concreto ed un reale interesse da parte dei due uomini: “Basta, ora faccio la tronista”.