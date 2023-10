Angelica Margari: chi è la nuova dama del trono over di Uomini e Donne

Tra le new entry della stagione 2023 – 24 di ‘Uomini e Donne’, troviamo anche Angelica Margari del trono over. Nelle prime settimane, la dama è uscita con Gero Natale ma, al momento, dopo una serie infinita di tira e molla, la frequentazione, al momento, è in stand-by.

Uomini e Donne Uomini e Donne, puntata 26 settembre 2023: Gero esce con Cristina e Angelica, doppia esterna per Beatrix

Conosciamola meglio:

Età, lavoro, Instagram di Angelica Margari di Uomini e Donne

La donna ha 39 anni ed è salentina. Ha vissuto per sei anni a Londra. Ha sempre lavorato nel settore turistico ed ora gestisce insieme al fratello il resort di famiglia.

Sul sito dell’attività si legge: “Era il 1990 quando Giovanni detto Gianni, decise di comprare un appezzamento di terra perché era lì che voleva realizzare il suo sogno, quello di aprire un locale tutto suo nella sua terra d’origine. In quel tempo la frazione Fontanelle era quasi del tutto disabitata, e le persone vicine a Gianni e alla sua famiglia considerarono quell’idea di comprare un terreno folle. Ma Gianni non si fece scoraggiare, e la sua visione fù più forte di ogni tentativo di scoraggiamento. Lui aveva visto qualcosa in quel posto, aveva visto il futuro.

Anni di duro lavoro e determinazione, lo hanno portato alla realizzazione di quello che oggi é questo piccolo angolo di paradiso.

Attualmente il timone é passato ai suoi due figli, Angelica e Ludovico. Eden é sinonimo di famiglia, di convivialità, di amore per la terra e per la buona tavola”.

Non ha un profilo Instagram ufficiale.

Come dichiarato alla rivista ufficiale del programma di Maria De Filippi “non cerco marito ma un complice”. In passato, è stata follemente innamorata di un ragazzo con cui è stata cinque anni. Vorrebbe incontrare una persona con una simile intelligenza emotiva, che sia riflessivo, con cui avere una condivisione di intenti e passioni. Un figlio ed il matrimonio sono tra i progetti futuri che sogna di coronare nella propria vita.