Alessandro Vicinanza: chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Età, lavoro, Instagram, vita privata, curiosità, passioni, ex fidanzate di Alessandro Vicinanza del trono over di Uomini e Donne

Tornato, qualche settimana fa, a sedersi tra il parterre maschile del trono over di ‘Uomini e Donne’, Alessandro Vicinanza ha deciso di lasciarsi definitivamente la storia con Ida Platano durata quasi un anno. Ha deciso prima di uscire nuovamente con Roberta Di Padua con cui c’era già stata una breve frequentazione prima del ritorno in campo di Ida. A poche puntate prima della pausa natalizia, il cavaliere ha deciso di palesare la propria preferenza per un’altra storica dama del programma, Cristina Tenuta.

Come riportano i social, la neo coppia di frequentanti è stata avvistata ripetutamente a Salerno (città di lui) in atteggiamenti complici che potrebbe far presagire l’inizio di una vera e propria storia d’amore.

Conosciamo meglio Alessandro Vicinanza:

Chi è Alessandro Vicinanza di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Alessandro ha 40 anni ed abita a Salerno. Lavora come imprenditore nel settore degli addobbi floreali. Gioca a tennis, ama fare feste ed uscire con gli amici di sempre.

Il suo profilo Instagram @ale__vi83, ad oggi, conta oltre 123 mila followers.

“Sono tornato a Uomini e Donne perché è emozionante! È un programma che ti dà la possibilità di conoscere persone, di uscire con loro e di metterti in gioco veramente… insomma Uomini e Donne è Uomini e Donne! Poi ammetto di soffrire un po’ la solitudine. Non mi piace stare solo. verità ho una bellissima famiglia, tanti amici, faccio vita sociale, ma non avendo una compagna mi sento comunque solo…avverto questa mancanza in modo molto forte” ha dichiarato il cavaliere del dating show di Maria De Filippi, nell’ultimo numero, in edicola, della rivista ufficiale di ‘Uomini e Donne’. Aggiungendo che “rispetto ad un anno fa sono cambiato perché mi sono dato dei propositi diversi rispetto alla prima volta: voglio andarci un po’ più piano valutando le cose con la testa, non solo con il cuore”.