Alessio Pili Stella: chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Età, lavoro, Instagram, ex fidanzate, passioni, curiosità su Alessio Pili Stella di Uomini e Donne: chi è il cavaliere del trono over

Tra i protagonisti indiscussi del trono over di ‘Uomini e Donne’, spicca Alessio Pili Stella. Quest’anno, il cavaliere ha avuto anche una breve frequentazione con Barbara De Santi ma, dopo un lungo tira e molla, ha deciso di convogliare le proprie energie nella conoscenza con Claudia Lenti.

In passato, ha frequentato anche Cristina Tenuta ma la relazione è terminata dopo poco per incompatibilità caratteriale e perché la dama, già mamma, ha manifestato l’intenzione di non avere altri figli.

Al magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, l’uomo ha ribadito il desiderio di essere pronto ad incontrare l’anima gemella:

“Vorrei un rapporto basato sulla complicità e la stabilità con una donna con cui vivere ogni giorno – non voglio certo ‘due cuori e due capanne’ – e che stia con me perché convinta al cento per cento, non per abitudine. Non voglio una persona che sia di passaggio, anche per questo devo essere sicuro. Desidero condividere tutto con la donna con cui uscirò dal programma: il mio tempo, i miei viaggi, le mie passioni. Sono due anni che viaggio da solo e spesso sento la mancanza di una persona con cui condividere queste esperienze”

Conosciamolo meglio:

Età, lavoro, Instagram di Alessio Pili Stella di Uomini e Donne

Alessio ha 45 anni ed è un procuratore sportivo. Ha scelto il suo lavoro guardando Jerry Maguire, un film con Tom Cruise. E’ romano ma vive e lavora a Torino. Tra le sue più grandi passioni, la musica. Suona il pianoforte dall’età di 16 anni ed, ogni tanto, si diletta a scrivere qualche melodia. Ama ascoltare la musica degli anni ’80 in particolare gli Abba e Alphaville.

Il suo account Instagram @alessio_aps, ad oggi, conta oltre 7500 followers.

Questa estate, l’uomo ha fatto un lungo tour in solitaria sui Balcani.

Da bambino sognava di fare l’etologo. Avrebbe fatto anche il postino ed il corriere perché “amo sempre stare in giro”.