Claudia Lenti: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne

Tra le new entry della stagione 2023 – 24 di ‘Uomini e Donne’, c’è Claudia Lenti: la dama sta approfondendo la conoscenza di Alessio Pili Stella e Marco. La dama si è anche scontrata, spesso, con Barbara De Santi (“Sentire una donna di più di cinquant’anni che ne giudica un’altra per come appare mi ha fatto tenerezza”).

Chi è Claudia Lenti di Uomini e Donne? Età, Instagram, lavoro

La donna ha 40 anni e vive nel Salento dove gestisce un bed & breakfast. E’ single da tre anni dopo una relazione di dieci anni culminata con una convivenza. Appassionata di animali, la dama possiede nove gatti, un cane, due papere, due conigli. Ama il contatto con la natura ed adora andare a cavallo.

Ha due lauree, diverse specializzazioni ed ha una passione sfegatata per la criminologia. E’ stata iscritta al programma dal fratello per tirarla su di morale. Vorrebbe sposarsi e mettere su famiglia.

Ama molto il cinema. Il suo film preferito è ‘Ti presento Joe Black’.

Al momento non si conoscono il suo profilo Instagram o altri social.

Claudia Lenti e Alessio Pili Stella possibile coppia?

Nelle ultime puntate, Alessio, dopo il rifiuto di un bacio da parte di Claudia ed un fitto litigio con Barbara, ha deciso di prendersi un periodo di pausa per chiarirsi le idee. Claudia, però, intervistata dalla rivista ufficiale del programma di Maria De Filippi, è sicura di quello che ha vissuto fino ad oggi con il cavaliere:

“Alessio mi è piaciuto fin da subito e se non gli ho lasciato il numero è perché non amo fare il primo passo e desidero essere corteggiata. Con lui c’è una grande attrazione fisica, mi piacciono le nostre uscite perché insieme ci divertiamo tanto e lo trovo un uomo molto dolce… Ma mi ha dato molto fastidio che lui frequentasse altre persone e il modo in cui in studio si trasforma rispetto a come è quando siamo io e lui. Non so se il suo atteggiamento in pubblico sia una sorta di scudo”.