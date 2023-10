Marco Spagna: chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Tra i protagonisti indiscussi della puntata di ieri di ‘Uomini e Donne’, c’è Marco Spagna che ha deciso di frequentato, in esclusiva, Jasna Amodei. Il cavaliere e la dama del programma di Maria De Filippi escono insieme, ininterrottamente, da 3 settimane. Un periodo di tempo assai rilevante per decidere la direzione da prendere dal punto di vista affettivo. Ecco le parole che non lasciano alcun dubbio:

“Noi ci frequentiamo da circa tre settimane. Proprio dall’inizio della nostra presenza in trasmissione. Già da un paio di settimane lei mi aveva detto: ‘Io non esco con nessun altro’. Dunque lei mi stava dicendo di non uscire con nessun altra, praticamente. Orientativamente questo è successo. Però io sono uscito con Manuela, mentre uscivo con lei. Con Jasna ci siamo baciati, è venuta a Salerno, mi ha fatto uina sorpresa, abbiamo trascorso giornata bellissima, siamo andati in Costiera Amalfitana e ho apprezzato tantissimo questo gesto. Quello che è successo ieri con Manuela, con cui sono uscito, lei ha inteso che sarei uscito con lei, perché non le avevo chiesto di uscire mi è dispiaciuto, lei (Jasna, ndb) ha chiuso con me fondamentalmente. Cercheremo di vederci dopo e parlare bene della cosa. L’ho visto molto più tranquilla. Ieri era molto agguerrita. Quello che voglio dire è… Possiamo provare a uscire soltanto io e te, se ti va bene”.

Età, Instagram, lavoro, ex fidanzata di Marco Spagna di Uomini e Donne

Il suo profilo Instagram è @marcospagna23 conta oltre 6300 followers. Sui suoi social ufficiali si legge che, si divide tra Roma e Salerno. E’ uno psicologo, appassionato di tatuaggi e amante dei cani. E’ stato in Argentina, Uruguay, Romania e Cuba.

Marco è una vecchia conoscenza della trasmissione di Maria De Filippi. E’ stato uno del trono, di qualche anno fa, chiamato ‘Ragazzi e Ragazze’. L’uomo, ai tempi, è uscito assieme con Vanessa Mancini. La loro relazione fuori dal programma è durata 7 anni (“Uomini e Donne funziona davvero”).