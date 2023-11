Nel parterre delle dame nel trono over di Uomini e Donne da qualche giorno stiamo conoscendo meglio Manuela P. L’abbiamo vista nella puntata del 31 ottobre 2023, quando la è stata protagonista di una vicenda che l’ha vista coinvolta insieme al cavaliere Arturo Lucente. L’uomo, infatti, avrebbe avuto degli atteggiamenti un po’ troppo ammiccanti con Manuela. Lei quindi ha deciso di troncare immediatamente la conoscenza con Arturo.

Conosciamola meglio.

Età, lavoro, Instagram di Manuela P. di Uomini e Donne

Manuela P. ha i capelli scuri e gli occhi chiari. Ha affermato che apprezza le persone che si mostrano per quello che sono e dicono quello che pensano, ma senza mai eccedere nei modi.

Sul suo Instagram @manuelita_r6 è seguita da quasi 8mila followers. Le piace viaggiare, in particolare verso mete marittime. È stata ad Ibiza e Formentera, Miami, nella Repubblica Dominicana e in Messico. È amante dei motori, in molte delle sue foto sui social la vediamo a bordo della sua moto, non a caso nella bio del suo profilo Instagram sottolinea la sua passione definendosi una Bike Girl. Tra l’altro è anche fan di Valentino Rossi, con cui ha potuto fare qualche foto.

Come detto, Manuela ha potuto conoscere Arturo trascorrendo una serata insieme, ma le cose non sono andate a buon fine. Maria de Filippi: “So che tu hai insistito parecchio chiedendole di salire in camera con te, ben tre volte“. Arturo “Abbiamo parlato, ci siamo raccontati ma forse ho un po’ esagerato. Ho chiesto scusa per questa irruenza“.

Manuela P. “Sì diciamo che sentirsi dire ‘vieni in camera da me’ dopo solo un’ora non è stato molto galante, la vedo come una mancanza di rispetto“.

Maria de Filippi: “È solo il risultato di quanto tu piacessi a lui”

Arturo: “Non voglio perdere la conoscenza con lei per questo episodio che è accaduto“.

Manuela: “Sì però se il tuo istinto è quello, è quello. Io capisco che vuoi recuperare, tu sei stato sincero (anche troppo) però dovresti esserlo in maniera rispettosa e con educazione. Ci sono rimasta male”

Arturo: “Non volevo questo sicuramente, ci ho provato“.

La dama, ben prima di Arturo, è già uscita con Ermes, ma la frequentazione anche con lui si è interrotta per atteggiamenti che a lei non sono piaciuti: “Non c’è stato interesse di continuare da parte tua. Sei venuto in studio, non mi hai guardata ed hai messo gli occhi addosso ad un’altra…“.