Che lavoro fa Roberta Di Padua di Uomini e Donne?

E’, da sempre, uno dei temi ricorrenti di ‘Uomini e Donne’. Il tempo che i protagonisti del trono over hanno da investire, sacrificando affetti familiari e lavoro, per presenziare in studio alla ricerca dell’anima gemella. Ed i telespettatori da casa, ad interrogarsi, sulla flessibilità di orari di dame e cavalieri che, spesso, devono raggiungere Roma (dove si svolgono le registrazioni del programma di Maria De Filippi) e sul tipo di impiego che consente ritmi così serrati (se, poi, alla presenza in tv, si aggiungono le uscite serali, i pernottamenti in albergo, i viaggi extra programma).

Per fortuna, questa settimana, il magazine ufficiale del programma di Canale 5, ci viene in soccorso per scoprire, in una sorta de ‘I Soliti Ignoti’, la professione delle ‘anime’ di ‘Uomini e Donne’.

Si parte subito con Roberta Di Padua, 41 anni, mamma di Alex (10 anni) della provincia di Frosinone. Ed è un’assistente politica. Non escludo, in futuro, la possibilità di candidarsi (“Non potrei mai immaginare un’altra professione, sento che mi appartiene, che mi scorre nelle vene”). Nel corso della sua carriera, ha portato avanti anche importanti battaglie per la lotta contro la violenza sulle donne.

Da bambina avrebbe voluto fare la veterinaria o avrebbe voluto aprire un rifugio per animali ed accogliere tutti i ‘trovatelli’ incontrati per strada.

Nelle ultime settimane, la dama del trono over si è scontrata, ripetutamente (ed in maniera assai accorata e sanguigna), con molti componenti del parterre maschile. Il motivo? Uno, ma fondamentale. L’assenza di interesse e verve nel corteggiatore le donne della trasmissione. C’è chi ha un ‘blocco’, chi ritorna sui propri passi nel giro di pochi giorni, chi vuole che sia la donna a fare il primo passo. Aspetti della conoscenza che l’hanno spinta a bloccare, sul nascere, la conoscenza con Ermes dopo un buon impatto a livello fisico.