Ermes Faccoli: chi è il nuovo cavaliere di Uomini e Donne uscito con Roberta Di Padua

Nelle scorse puntate di ‘Uomini e Donne’, un nuovo volto, si è affacciato in studio. E’ un nuovo cavaliere arrivato per corteggiare ed approfondire la conoscenza con Roberta Di Padua. Si tratta di Ermes Faccoli che, come di consueto, si è presentata alla dama del trono over (Qui, il video completo):

“Ciao sono Ermes Faccoli, ho 35 anni, vengo da Brescia. Nella vita faccio il trainer in vendita. Praticamente formo le persone sulla vendita. Mi hai colpito esteticamente. Ho scritto alla redazione proprio per te e mi farebbe piacere conoscerti. Sono single da un anno circa, non ho figli e non sono separato”

Età, lavoro, Instagram di Ermes Faccoli di Uomini e Donne

Tutti, però, scrutando i suoi social, hanno notato che, per Ermes, non si tratta della sua prima apparizione in tv. Il neo protagonista del programma di Maria De Filippi, qualche anno fa, ha partecipato a ‘Ciao Darwin’, sfilando in intimo nella puntata ‘Reali vs Virtuali’.

Il suo profilo Instagram @ermesdinhowow vanta oltre 68 mila followers.

Nel corso di una diretta con Fralof, Stefano Torrese che, qualche anno fa, partecipò al dating show di Canale 5, uscendo dal programma insieme a Pamela Barretta, ha manifestato il desiderio di ritornare tra il parterre maschile e di corteggiare proprio Roberta. L’ex partecipante ha commentato, poi, il nascente interesse della dama con il ragazzo bresciano che, a suo dire, non avrebbe le carte in regola per conquistare il cuore di Roberta:

“Io sono entrato a Uomini e Donne per Roberta e dopo pochissimi giorni mi sono visto e fidanzato con Pamela. È vicina perché io in un’ora e mezza sono a Cassino. Abbiamo tante cose in comune, abbiamo parlato tanto… Una persona che a me piace. Secondo me c’è una grossa incompatibilità… Roberta non è per lui (Ermes, ndb)… Anzi è lui che non è per lei”

Nella prossima registrazione, scopriremo come è andata la loro prima uscita e se la frequentazione proseguirà con successo.