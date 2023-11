Emanuela Malavisi: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne

Età, lavoro, Instagram, passioni, ex fidanzati, vita privata di Emanuela Malavisi di Uomini e Donne: chi è la nuova dama del trono over

Nelle ultime settimane, il parterre femminile di ‘Uomini e Donne’ si è arricchito di nuove dame. Tra queste, spicca anche Emanuela Malavisi che è uscita con Gianluca Totò e, da qualche tempo, sta approfondendo la conoscenza con Marco Antonio.

Età, lavoro, Instagram di Emanuela Malavisi di Uomini e Donne

Conosciamola meglio:

Ad oggi, sappiamo che è di Porto San Giorgio in provincia di Fermo nelle Marche, è la proprietaria di un famoso chalet sul mare a Lido di Fermo. E’ una pittrice autodidatta ed ha studiato psicologia clinica. E’ una grande appassionata di forma fisica e di fitness che praticamente regolarmente come testimoniano i suoi scatti social.

Il suo profilo Instagram @emanuela_malavisi conta oltre 6700 followers.

Emanuela ha fatto impazzire il web per i suoi cambi di pettinatura:

Sulla conoscenza con Gianluca (essendo della stessa zona hanno fatto il viaggio in auto per raggiungere gli studi televisivi di Roma): “Appena sono salita in auto mi ha fatto una domanda rituale che era riferita alle mie relazioni passate ed in particolare all’ultima che è stata quella più traumatica. Gli ho fatto un accenno e, poi, ha iniziato subito a parlare del suo matrimonio e della storia che ha avuto successivamente. In queste due ore di viaggio si è parlato molto e solo di questo. Non c’è stato margine per altri argomenti. Nonostante cercassi di parlare anche delle mie esperienze. In lui vedevo l’esigenza di sfogarsi, di parlarne. Ho visto questo suo bisogno Non ho visto molto interesse nel chiedere cose della mia vita, interessi, hobby. Ho pensato che avesse qualcosa ancora di irrisolto”

Con Marco Antonio, nell’ultima registrazione andata in onda, invece ci sono stati dei baci: “Con lui c’è stato qualcosa che fin da subito mi ha fatto pensare. Fa sentire la sua presenza, il suo corteggiamento, il suo sguardo mentre sono seduta, mi cinge forte durante il ballo. Come se avessimo bruciato le tappe. Siamo più avanti. Sapevamo che c’era chimica, attrazione fisica. Come se ci fossimo già conosciuti e raccontati”