Antonio Commendatore: chi è il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani di Uomini e Donne

Oggi, 1 dicembre 2023, Gemma Galgani ha accolto nello studio di ‘Uomini e Donne’, un nuovo cavaliere. Si chiama Antonio Commendatore. La dama torinese ha deciso di concedergli una possibilità (Qui, il video di presentazione).

Conosciamolo meglio:

Chi è Antonio Commendatore di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Antonio ha 50 anni ed è di Lentini in provincia di Siracusa. Lavora in un’azienda agricola di famiglia (grande 50 ettari). E’ molto legato alla famiglia ed, in particolare, ai suoi fratelli. Coltiva olive, arance, fichi d’India e seminativo. Ha tanti animali 10 cani, 15 gatti, 4 cavalli e anche delle galline. Ama cucinare e fare sport (“Devo andare di pari passo altrimenti ingrassi”). Legge, scrive poesie sulla natura, sul mare della Sicilia, sull’Etna. Ritiene che Gemma sia una donna elegante, raffinata, sincera e molto sensibile (“So che ti piacciono molto gli animali. Io ci sono per gli animali”). Non è mai stato sposato e non ha figli.

Il suo profilo Instagram è @commendatore.antonio

Gemma: “Mi piacerebbe conoscerlo perché lo trovo molto divertente. Indipendentemente dalla differenza d’età, che non sento. Da come è entrato, mi sembrava di conoscerlo da sempre”.

L’ultima storia d’amore dell’uomo risale a 7 anni fa (“Sono stato sempre solo, giuro. Anche se non ci si crede. Può sembrare strano ma è così”). Il cavaliere non teme la differenza d’età (“Se c’è amore, ovvero l’unione tra due persone, è una cosa seria. L’importante è essere complici, volersi bene. L’esempio è quello dei miei meravigliosi genitori che purtroppo non ci sono più. Erano amanti, amici, complici… e si sono sempre amati. Nella mia famiglia, poi, c’è stata sempre la correttezza morale. Vi può sembrare così strano che, da 7 anni, sono senza una donna. Venite tutti nel mio paese che ve lo possono confermare”).

Nel frattempo, Gemma sta conoscendo anche un altro uomo, Giovanni. Su chi ricadranno le attenzioni di Gemma Galgani? Lo scopriremo nelle prossime puntate…