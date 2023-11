David Mesa: chi è il nuovo corteggiatore di Ida Platano di Uomini e Donne

Età, lavoro, Instagram, ex fidanzate, curiosità, figli, studi, origini, passioni, vita privata di David Mesa di Uomini e Donne

Oggi, durante l’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, Ida Platano ha fatto la conoscenza di un nuovo corteggiatore che ha il volto, il fisico e la simpatia, made in Cuba, di David Mesa. La neo tronista, dopo una breve presentazione, ha deciso di proseguire la conoscenza con l’uomo.

Conosciamolo meglio:

Chi è David Mesa di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

David ha 36 anni ed arriva da Cuba. Ha lavorato, per un periodo, come ballerino nei locali. Poco prima del Covid, il ragazzo ha modificato completamente il proprio lavoro (“Ho studiato informatica a Cuba ed adesso lavoro come programmatore”). Si definisce solare, sicuro di se stesso, ha le idee ben chiare. Ha avvertito, fin da subito, una connessione da un semplice gioco di sguardi. Vive a Roma: ‘C’è tanta attrazione fisica”.

Il suo profilo Instagram @david__mesa conta, ad oggi, oltre 9700 followers.

“In QBerg mi trovo veramente molto bene, sono ormai 2 anni che lavoro in azienda come Web Crawling e Web Scraping manager, dove affronto quotidianamente sempre nuove sfide per risolvere i problemi più complessi e rendere sempre più sofisticata la nostra piattaforma tecnologica. Io e il mio team”.

“Il punto forza che mi ha colpito immediatamente, oltre alla professionalità e la cura di ogni singolo dettaglio che si respira in azienda, è il lato umano dei miei colleghi e dei miei responsabili, elemento che per me ha un valore immenso”

“Mi piace praticare sport, giocare a biliardo e a scacchi, oltre che ascoltare musica. Ma ciò che amo di più è sviluppare soluzioni software innovative e ballare”.

Anche Barbara De Santi è rimasta particolarmente colpita dall’aspetto fisico e dalla personalità della new entry.