Tiziana Riccardi: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne

Tra le dame del trono over più apprezzate di questa nuova edizione di ‘Uomini e Donne’, c’è anche Tiziana Riccardi. La donna, dopo aver interrotto la conoscenza con Gianluca Totò, nell’ultima registrazione, è uscita con Mario Ioime con cui si è trovata molto bene.

Conosciamola meglio:

Età, lavoro, Instagram di Tiziana Riccardi di Uomini e Donne

Sul suo profilo Instagram @tizianariccardi_model, che conta oltre 500 followers, si legge che è stata Miss Reginetta d’Italia Over.

Eletta, nel settembre 2022, gareggiando nella fascia 51 – 61 anni, su ‘QuiNewsValdicornia.it’, si legge che è un’amante della natura e sogna di fare l’attrice:

“E’ stata una bellissima esperienza, mi sono divertita molto sia nelle fasi preparatorie tra servizi fotografici, interviste, prove di trucco e di acconciature che durante l’emozionante finale. Nella mia città ho avuto il piacere di presentare molte serate, ho esperienza e capacità nella conduzione, ma il mio sogno è quello di entrare nel mondo del cinema, capisco che senza una formazione non è facile ma spesso cercano volti nuovi di tutte le età e io sono pronta a mettermi gioco e a dare il meglio di me”

Ha 52 anni, un figlio di 19 anni che ha, da poco, iniziato l’università (“Per me è un momento un po’ così perché c’è stato un distacco”)

Tiziana: “Mi sono detta: ‘Perché non cercare a provare di nuovo delle forti emozioni?! Non è facile. Dopo il divorzio, faccio la collaboratrice domestica perché si trova poco ed io mi adatto. Sono di origini napoletane, sono nata e cresciuta a Torino ed attualmente sono a Piombino perché il mio ex marito è di Piombino”

Con Gianluca, però, la storia non è decollata: “Tiziana è una cinquantenne intrappolata in un corpo di una ventenne. Mi ci sono trovata bene anche come rapporto personale, argomentazioni, modo di pensare, principi morali. E’ una bella donna. Non è scattato quell’input, trasporto”

Tiziana: “Non faccio incontri in chat perché ho paura. Ho troppa paura del giudizio di mio figlio e voglio che lui abbia sempre un’opinione positiva di sua madre. Lui è sempre al primo posto. Mi sono esposta qui perché è un posto dove posso innamorarmi anche con i giusti tempi”