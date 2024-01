Età, lavoro, Instagram, curiosità, studi, figli, ex fidanzata, canzoni di Pierpaolo Siano corteggiatore di Ida Platano di Uomini e Donne

Pierpaolo Siano: chi è il nuovo cavaliere di Uomini e Donne sceso per Ida Platano

Oltre a Mirko Santia, oggi, nell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, ha fatto il suo ingresso, anche un altro cavaliere per Ida Platano. Si chiama Pierpaolo Siano. Dopo l’iniziale presentazione, Ida è uscita dallo studio in lacrime perché colpita, nel profondo, dalle parole toccanti dell’uomo.

Ma conosciamolo meglio:

Chi è Pierpaolo Siano di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Pierpaolo ha 42 anni ed è di Avellino. E’ un imprenditore impegnato nel settore turistico e alberghiero e fa anche il deejay. Ha un figlio di 8 anni di nome Francesco: “Sono una persona determinata e molto altruista. Secondo me perdoni un po’ troppo e questo potrebbe far vedere una persona un po’ debole sotto alcuni punti di vista, io potrei darti quella sicurezza in più…“.

Ha un account Instagram @pierpaolosianodj che conta, ad oggi, oltre 7000 followers. Ed una pagina ufficiale Facebook @sianodj.

Il suo genere musicale è Dj Deep House, Soul & Dance. Da inizio attività, il neo protagonista del dating show di Maria De Filippi ha suonato nei locali più prestigiosi della Campania da Napoli a Salerno passando per Positano e Sorrento.

Chi è Ida Platano di Uomini e Donne? La scheda completa

Ida ha 42 anni e vive a Brescia con suo figlio Samuele. Nella vita è una parrucchiera e ama il suo lavoro perché può stravolgere il look dei suoi clienti e sbizzarrirsi ogni giorno con loro. Si definisce una donna decisa, dinamica e impulsiva. Se come mamma è razionale, in amore è istinto puro e dà tutta se stessa.

Dopo una storia durata 11 mesi con Alessandro Vicinanza, Ida è pronta a rimettersi in gioco: oggi vuole vivere un percorso nuovo e cerca un uomo determinato, che le tenga testa e che abbia voglia di progettualità. Ida torna a Uomini e Donne come tronista perché desidera una storia d’amore che sia per sempre!